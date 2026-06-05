Gdje i kada gledati ludi vikend 'Formule 1' u Monaku?

Glamurozni monegaški vikend gledatelje očekuje od 5.-7. lipnja na RTL-u i platformi Voyo ! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

RTL-ovi stručni komentatori Anđelko Kecman i Ante Vetma složni su - europsku turneju Formule jedva željno iščekuju. "Europsku turneju željno iščekujem još od buđenja za prvi slobodni trening u Australiji, a još više nakon drijemanja između prvog i drugog treninga u Melbourneu. Europske utrke nam daju tradicionalnu Formulu i vraćaju nas u ona vremena kad smo se zaljubili u ovaj sport. Nezaboravan osjećaj i vikendi kakvi nam najviše odgovaraju", jasan je Kecman.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' u nedjelju od 14, a utrka od 15 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - Prvi slobodni trening - 13:30 – 14:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - Drugi slobodni trening - 17:00 – 18:00 na RTL2 i platformi Voyo!

Subota – Treći slobodni trening - 12:30 – 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: Subota, 16:00 – 17:00 na RTL2 i platformi Voyo!