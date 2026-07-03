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Formula 1

Gdje i kada gledati utrku 'Formule 1' u Velikoj Britaniji?

Formula ide dalje, pred obožavateljima ovog sporta je utrka u Velikoj Britaniji

RTL.hr
03.07.2026 09:45

Nakon Austrije, RTL-ovi stručni komentatori Neven Novak i Ante Vetma sumiraju dojmove te najavljuju - kraljevstvo brzine! Velika Britanija od 3. do 5. srpnja na RTL-u i platformi Voyo. Ne propustite na RTL-u u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 15, a utrka od 16 sati. 

Formula 1
Formula 1 FOTO: RTL

"Austrija je bila prava, klasična utrka, ali na steroidima. Od iznenađujućih i kontroverznih kvalifikacija, preko fantastičnih okršaja na stazi, u kojima su glavne uloge imali Max Verstappen i Lewis Hamilton, pa sve do činjenice da se pobjednik nije znao do zadnjeg kruga utrke, koju su prva trojica završila unutar dvije sekunde", ističe RTL-ov stručni komentator Neven Novak.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 15, a utrka od 16 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - sprint kvalifikacije od 17.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - sprint utrka od 13 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!

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