Gdje i kada gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Barceloni?

Glamurozna utrka u Monacu je završila, a sada je na redu Barcelona! Utrka gledatelje očekuje od 12.-14. lipnja na RTL-u i platformi Voyo! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati na RTL-u i platformi Voyo