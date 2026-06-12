Gdje i kada gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Barceloni?

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko uvjeren je u jedno - "Monaco je ponovno donio 'procesiju', ali bila je to najspektakularnija procesija sezone". Blažičko najavljuje i da je Barcelona dnevni boravak Formule pa nas ne bi trebala očekivati prevelika iznenađenja.
I ove nedjelje gledatelje utrka Formule očekuje od 15, a emisija 'Formula na RTL-u' od 14 sati.
Ne propustite - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!
Petak - Prvi slobodni trening - 13:30 – 14:35 na RTL2 i platformi Voyo!
Petak - Drugi slobodni trening - 17:00 – 18:00 na RTL2 i platformi Voyo!
Subota – Treći slobodni trening - 12:30 – 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!
Kvalifikacije: Subota, 16:00 – 17:00 na RTL2 i platformi Voyo!