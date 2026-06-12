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Formula 1

Gdje i kada gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Barceloni?

Glamurozna utrka u Monacu je završila, a sada je na redu Barcelona! Utrka gledatelje očekuje od 12.-14. lipnja na RTL-u i platformi Voyo! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
12.06.2026 09:45

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko uvjeren je u jedno - "Monaco je ponovno donio 'procesiju', ali bila je to najspektakularnija procesija sezone". Blažičko najavljuje i da je Barcelona dnevni boravak Formule pa nas ne bi trebala očekivati prevelika iznenađenja.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: Voyo

I ove nedjelje gledatelje utrka Formule očekuje od 15, a emisija 'Formula na RTL-u' od 14 sati.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - Prvi slobodni trening - 13:30 – 14:35 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - Drugi slobodni trening - 17:00 – 18:00 na RTL2 i platformi Voyo!

Subota – Treći slobodni trening - 12:30 – 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: Subota, 16:00 – 17:00 na RTL2 i platformi Voyo!

formula 1
Formula 1

Blažičko nakon Monaca: 'Bila je to najspektakularnija procesija sezone'

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