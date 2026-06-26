Gdje i kada gledati veliki vikend 'Formule 1' u Austriji?

RTL-ov stručni komentator Ante Vetma ističe dvije goruće teme za utrku u Austriji i otkriva da je na redu još jedan spektakl! Austrija gledatelje očekuje od 26. do 28. lipnja na RTL-u i platformi Voyo ! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati.

Ante Vetma ističe - dvije su goruće teme za Veliku nagradu Austrije. Najprije, pobjedničko postolje Georgea Russella u Barceloni teško da je moglo biti gorče jer je netom prije toga još jednom brutalno poražen od timskog kolege, i to u direktnom okršaju na stazi! Unatoč blijedim isprikama za loš tempo u završnici prošle utrke, Britanac polako ostaje bez odgovora. Ako se taj trend nastavi u Austriji - mogao bi uskoro doći u situaciju da ekipa u potpunosti stane iza Kimija Antonellija", ocjenjuje RTL-ov stručni komentator i dodaje još jednu temu - Ferrarijevu renesansu.

Lewis Hamilton nanizao je par odličnih vikenda, iz sjećanja je potisnuta mučna prošla sezona, nadogradnje na bolidu funkcioniraju, stiže i jači motor - sve izgleda sjajno, a čak se sramežljivo spominje i ulazak u borbu za titulu. Međutim, svi dobro znamo koliko oprezni trebamo biti kad je riječ o Ferrariju i koliko je puta iznevjerio svoje navijače u ovakvom scenariju", dodaje Vetma.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13:30 do 14:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 do 18 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - treći slobodni trening od 12:30 do 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 do 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!