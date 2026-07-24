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Formula 1

Gdje i kada pratiti ludi vikend uzbudljivih utrka Formule 1 u Mađarskoj?

Formula 1 stiže u Mađarsku

RTL.hr
24.07.2026 09:30

"Ubrzanim ritmom stigli smo do Mađarske, posljednje stanice prije ljetne stanke. Protekli vikend opravdao je reputaciju VN Belgije kao jedne od uzbudljivijih staza u kalendaru Formule", najavljuje RTL-ov stručni komentator Kecman. RTL-ova ekipa uživo iz Mađarske pratit će utrku, a reporterka Nikolina Matošević javljat će se uživo u RTL Danas te emisiju 'Formula na RTL-u', koju i nadolazećeg vikenda vodi RTL-ov suradnik Antonio Vuksanović.

Nakon temperaturno ugodne Belgije, slijedi vikend na užarenom Hungaroringu ali i uz sramežljivu najavu potencijalnih kratkih ljetnih pljuskova. "Riječ je o stazi koja je nekad bila sinonim za "vlakić" bez puno pretjecanja pa su subotnje kvalifikacije bile važne gotovo koliko i u Monaku. Posljednjih par sezona to nije slučaj, a prava ludnica bi zavladala da se dogodi rijetki ljetni prolom oblaka poput 2021. godine kada je slavio, vjerovali ili ne, Esteban Ocon u Alpineu. Međutim, ako ne bude kakvih iznenađenja za sve će se prvo pitati Mercedes i to prije svega Antonelli jer u ovom trenutku čini se da ostali mogu do vrha samo zahvaljujući njegovim ili Mercedesovim greškama", zaključuje Kecman.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - treći slobodni trening od 12.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 sati na RTL2 i platformi Voyo!

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Formula 1

Kecman najavljuje posljednju utrku prije ljetne stanke: 'Ubrzanim ritmom stigli smo do Mađarske'

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