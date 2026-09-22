Legendarni vozači stižu u studio 'Formule na RTL-u' uoči spektakla u Bakuu: 'Jedan trenutak nepažnje može promijeniti tijek utrke'

'Formula na RTL-u' ove subote ima posebnog gosta - uoči utrke u Bakuu u studio 'Formule na RTL-u dolazi legendarni vozač i komentator Formule David Coulthard. S njim će u studiju biti i austrijski vozač Patrick Friesacher, a s njima će uživo u studiju RTL-a razgovarati Antonio Vuksanović i Ivica Blažičko .

Ekipa emisije 'Formula na RTL-u' vodi gledatelje u Azerbajdžan, gdje se održava nova utrka Formule. Ovoga puta, obožavatelje Formule očekuje nešto drugačiji ritam - treninzi kreću u četvrtak, kvalifikacije u petak, a sama utrka zakazana je za subotu u 13 sati na RTL-u! Ne propustite, 'Formula na RTL-u' od 12, a utrka od 13 sati - u subotu, 26. rujna!

Uoči utrke u Bakuu RTL-ov stručni komentator Ante Vetma otkriva, utrka donosi nešto drugačiji ritam, no jedna stvar je konstantna - Kimi Antonelli u nevjerojatnom je naletu. Ante Vetma je jasan - Antonelli ne pokazuje slabosti - iz utrke u utrku pokazuje sve svoje prednosti. "Došli smo do posljednje trećine sezone, a on ne popušta. Sada je prednost ispred timskog kolege Russella narasla na 81 bod, a svima je jasno da je na njemu da eventualno izgubi naslov i da ga nitko ne može uhvatiti osim ako ne napravi spektakularne propuste u nadolazećim utrkama", otkrio je Vetma.

Treba, dodaje, pažljivo pratiti i McLaren koji je u Španjolskoj pukom nesrećom izgubio pobjedu, a ako Monzu držimo iznimnom stazom, McLaren je prije toga zabilježio dvije uzastopne pobjede. "Baku je, opet, vrlo neobična staza dugačka preko šest kilometara i s jednim ogromnim pravcem gdje će pogonske jedinice morati dati svu snagu koju imaju, a već godinama znamo da se ovdje sve greške skupo plaćaju jer su barijere jako blizu. Azerbajdžan je zato više puta pružio neobične ishode. Ovdje smo na podiju prošle godine imali jedan Williams, a prije toga i AlphaTauri (današnji Racing Bulls) i Aston Martin", priča Vetma.

Baku je sve ono što bi Madring htio biti, kaže Vetma, staza spaja rekordne brzine, tijesne ulične prolaze i realnu mogućnost da jedan trenutak nepažnje potpuno primijeni tijek utrke. "Dobro to znaju Charles Leclerc i Lewis Hamilton. S ovom ćemo utrkom zakoračiti u završnicu sezone koja nam donosi iznimno gust raspored utrka, a kako se bliži rasplet prvenstva - svaki bod, svaka pogreška i svaki odustanak mogli bi imati sve veću težinu", zaključio je RTL-ov stručni komentator Ante Vetma.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u subotu od 12, a utrka od 13 sati - na RTL-u i platformi Voyo!

Četvrtak - prvi slobodni trening od 10.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Četvrtak - drugi slobodni trening od 14 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - treći slobodni trening od 10.30 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - kvalifikacije od 14 sati na RTL2 i platformi Voyo!