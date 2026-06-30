Neven Novak uoči utrke Formule u Velikoj Britaniji: 'Pred nama je kraljevstvo brzine, staza na kojoj možemo očekivati i ponovno miješanje karata

"Austrija je bila prava, klasična utrka, ali na steroidima. Od iznenađujućih i kontroverznih kvalifikacija, preko fantastičnih okršaja na stazi, u kojima su glavne uloge imali Max Verstappen i Lewis Hamilton, pa sve do činjenice da se pobjednik nije znao do zadnjeg kruga utrke, koju su prva trojica završila unutar dvije sekunde", ističe RTL-ov stručni komentator Neven Novak.

Slaže se i RTL-ov stručni komentator Ante Vetma. "Nakon Velike nagrade Austrije najbolje će spavati George Russell koji je napokon počeo završavati utrke ispred svog timskog kolege Kimija Antonellija. Kontroverza iz subotnjih kvalifikacija i još jedna šlampava reakcija sudaca će se brzo zaboraviti, a ostat će tih deset bodova za koliko je smanjio Antonellijevu prednost u ukupnom poretku", jasan je Vetma.

Silverstone u Velikoj Britaniji potpuno je drugačija staza, ističe Novak i najavljuje - 'kraljevstvo brzine'. "Kraljevstvo brzine, staza na kojoj možemo očekivati i ponovno miješanje karata koje će pokazati tko bi ovaj put mogao biti najveći protivnik dominantnom Mercedesu. Hoće li to ovoga puta biti McLaren ili ponovno s preinakama u Austriji preporođeni Red Bull? Jako važna utrka za Georgea Russella koji je svojom drugom pobjedu u sezoni vratio samopouzdanje i uspio smanjiti ogromnu prednost mladog Antonellija", najavljuje Novak.

Važan je vikend bio i za Red Bull. "S obzirom na to da se zahuktava i situacija na vozačkom tržištu Red Bullu je ovo bio nevjerojatno bitan vikend da uvjere Maxa Verstappena da su spremni dati mu kvalitetan bolid i da nema potrebe tražiti novu momčad. Ferrari je razočarao i, za razliku od Barcelone, jako agresivno trošio gume pa će priče o njihovom uključivanju u borbu za naslov utihnuti do idućeg dobrog rezultata. Možda će se upravo to dogoditi baš na Silverstoneu ovog vikenda gdje nas očekuju značajno niže temperature od ovih naših centralnoeuropskih, ali i sprint format vikenda gdje je borba bodova značajno veća", zaključuje Vetma.

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