Oproštaj od Zandvoorta i Nizozemske: 'Guštajte ovog vikenda u jedinstvenim bankinama'

"Rastali smo se na Hungaroringu, vjerojatno se malo odmorili, ljeto je proletjelo i evo nas natrag na staze Formule. Pamtite li još VN Mađarske? Morali bi. Prva pobjeda aktualnog svjetskog prvaka stigla je tek u 11. utrci sezone. Lando Norris nije proširio 'crnu skupinu' svjetskih prvaka koji su u sezoni nakon naslova ostali bez ijedne pobjede – njih osmorica, ali o tome više u prijenosima ovog vikenda na RTL-u, tek se izjednačio s Laudom koji je do sada bio usamljeni prvak koji je pobjedu u sezoni nakon naslova čekao također 11 utrka", najavljuje povratnički tjedan Ivan Blažičko.
Ekipa 'Formule na RTL-u' okuplja se i spremna je za Nizozemsku, a Blažičko apostrofira - je li McLaren sada definitivno stigao Mercedes i možemo li u nastavku sezone očekivati ozbiljnu borbu? "Puno važnije pitanje od broja utrka za Landa je - je li McLaren sada definitivno stigao Mercedes i možemo li u nastavku sezone očekivati ozbiljnu borbu? Iako se za vrijeme ljetnog odmora nije smjelo raditi u tvornicama, Mercedes je baš za Nizozemsku najavio značajne novitete na bolidima. Kimi Antonelli kreće u nastavak sezone s 50 bodova prednosti – praktično, dvije utrke fore ako gledamo bodove samo za pobjednika. Golema prednost, uz napomenu da će u drugom dijelu sezone gotovo sigurno biti kazni za Mercedesov dvojac zbog potrošenih pogonskih elemenata. Nije Mercedes jedini koji će doći s novitetima. Vrlo je značajna promjena i novi Hondin motor u Aston Martinu. Alonso je već u Budimpešti izgledao mnogo bolje, a glasovi iz paddocka govore da je Aston brži čak pola sekunde, a to je već ozbiljan korak naprijed", komentira Blažičko.
"Iako se u ovo vrijeme najviše spekulira tko će gdje voziti sljedeće sezone, tržište tračeva kao da je malo zamrlo tijekom kolovoza. Još su uvijek svi na svojim mjestima. Jedino je sigurno da u budućnosti u kalendaru više neće biti VN Nizozemske i da se ovog vikenda opraštamo od Zandvoorta. Ludilo zvano Max Verstappen vratilo je VN Nizozemske u F1 prije pet godina i Max se svojim navijačima odužio s tri uzastopne pobjede. Organizatori utrke procijenili su da je financijski model teško održiv i da je bolje otići prije no što VN krene stvarati dugove. Zato ovog vikenda guštajte u jedinstvenim bankinama staze smještene među pješčanim dinama uz Sjeverno more. I ne zaboravite, prvi se puta u Nizozemskoj vozi i sprint, pa samo petak nosi trening, a sve što slijedi je opaka jurnjava u programu RTL-a", zaključuje RTL-ov stručni komentator.
Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!