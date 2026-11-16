Ritam kakav nema nijedna druga utrka! Las Vegas spreman za oktanski spektakl: 'Prvi put ove sezone dolazimo bez ijednog otvorenog naslova'

RTL-ov stručni komentator Ante Vetma jasan je - velika nagrada Las Vegasa donosi ritam kakav nema nijedna druga utrka. "Treninzi su u četvrtak, kvalifikacije u petak, a utrka u subotu navečer po lokalnom vremenu, što kod nas znači buđenje u nedjelju za start u 5 ujutro. Dolazimo u Vegas prvi put ove sezone bez ijednog otvorenog naslova. Kimi Antonelli je u Meksiku postao najmlađi prvak u povijesti Formule i prvi talijanski prvak još od Alberta Ascarija 1953. godine, a Mercedes je u Brazilu osigurao i konstruktorski naslov. No, to ne znači da je sezona gotova", otkriva Vetma.

Vodi se borba za drugo mjesto, dodaje, i to iznimno neizvjesna. "Max Verstappen je u Brazilu krenuo sa samog začelja i stigao do drugog mjesta pa sad drži 17 bodova prednosti ispred Georgea Russella i 18 ispred Lewisa Hamiltona. Toto Wolff je već najavio da bi Mercedes mogao razmotriti timsku taktiku u korist Russella jer mu je, kako kaže, to dužan nakon svih problema koje je imao ove godine. Antonelli više nema što dobiti ni izgubiti pa bi upravo novi prvak mogao postati Russellov najvažniji saveznik u lovu na Verstappena", ocjenjuje Vetma.

Posebnosti staze u Las Vegasu su brojne - staza je duga 6,2 kilometra, vozi se 50 krugova, a najveći joj je adut, kaže Vetma, slavni Strip - gdje bolidi idu na granici mogućnosti. "Hladne pustinjske noći dodatna su glavobolja jer se gume teško zagrijavaju. Utrka je već dokazala da se ovdje sve može okrenuti i nakon što pobjednik prođe ciljem. Prošle je godine Verstappen slavio, a oba McLarena diskvalificirana su zbog prevelikog trošenja podnice. Zato je Antonelli s 17. mjesta na startu završio na postolju. Godinu prije Mercedes je ovdje slavio dvostruku pobjedu s Russellom na čelu pa Srebrne strijele stižu u Vegas s dobrim uspomenama", sjeća se Vetma i zaključuje - naslovi su podijeljeni, ali jedno je sigurno: u gradu u kojem se sve vrti oko kocke, nitko neće igrati na sigurno!

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