RTL stiže u hram brzine! Ekipa 'Formule na RTL-u' putuje u Monzu i donosi sve detalje spektakularnog vikenda: 'Atmosfera je uvijek posebna'

Nekadašnji RTL-ov urednik sporta Antonio Vuksanović rado se odazvao pozivu s RTL-a, a sve kako bi surađivao na projektu 'Formule na RTL-u'. Iako je već neko vrijeme u svijetu odnosa s javnošću, poziv ga je odmah zaintrigirao s obzirom na to da je Formula već nekoliko godina njegova velika strast. "Na RTL-u sam proveo prekrasnih 15 godina karijere, gdje sam prošao sve, od studenta do urednika. No već neko vrijeme sam u novom, svijetu odnosa s javnošću. Kada je stigao poziv RTL-a bih li htio sudjelovati na ovom projektu, odmah me zaintrigiralo, jer Formula je već nekoliko godina moja strast. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez razumijevanja Sofascorea, gdje mi je trenutačno primarni posao, oni su mi dopustili da se na trenutak vratim u novinarske vode i na tome sam zahvalan. Utrke su vikendom, pa je lakše spojiti PR karijeru radnim danom i sportsku vikendom. I, pod cijenu kolutanja očima zbog klišeja koji slijedi, ali zaista je lakše kada radiš ono što voliš", otkriva Vuksanović.
Uskoro putuje u Monzu, koja je, kaže, posebna staza za sve ljubitelje Formule. "Hram brzine, Ferrarijeva domaća utrka, a znamo što Ferrari znači Talijanima. Atmosfera tamo je uvijek nešto posebno. Meni će ovo biti prvi put na stazi u Monzi, pa će sa sportsko-profesionalne strane biti pravi užitak izvještavati iz ovog hrama motosporta. F1 vikend u Monzi definitivno ulazi u top 10 najlegendarnijih sportskih doživljaja", jasan je RTL-ov suradnik.
U srpnju je Vuksanović povodom utrke u Austriji uživo prenosio događanja sa staze i, kaže, osjećaj je poseban. "Formula je definitivno svaku utrku podigla na jednu veću razinu u odnosu na onu na kojoj je bila prije nekoliko godina. Sada je to osjećaj kao da imate 24 Super Bowla tijekom godina, gdje se grad, odnosno regija u koju dođe utrka, jednostavno zaustavi i sve je posvećeno utrci tih nekoliko dana, a na stazu se slijeva stotine tisuća navijača. S profesionalne strane, boraviti u paddocku i pit laneu je poseban doživljaj. Rekao bih da sve djeluje kao jedan organizirani kaos, u kojem stotine ljudi rade paralelno pod ogromnim pritiskom, a opet sve funkcionira do sekunde. Usred svega toga, na svakom koraku se vidi da su F1 vozači trenutačno među najvećim sportskim zvijezdama na svijetu", sumira dojmove Vuksanović.
Veseli se, kaže, i suradnji s Antom Vetmom, čovjekom čiji je glas, kaže, dobro poznat svim ljubiteljima Formule u Hrvatskoj. "Odličan je potez za RTL što je Ante dio ovog projekta, jer je vrhunski poznavatelj sporta i stručnjak sa stavom. Veselim se što ćemo zajedno u Monzu. Nadam se samo da ga neću izgubiti među Tifosima, s obzirom na njegovu ipak nešto izraženiju ljubav prema Ferrariju. Šalim se, naravno. Siguran sam da će cijela uvodna emisija, uživo iz Monze, biti poseban gušt, i nadam se da ćemo tu posebnu atmosferu uspjeti prenijeti i gledateljima", zaključuje Vuksanović.
Slaže se s njim i Vetma i ističe - 'veselim se našoj suradnji u Italiji'. "O legendarnom statusu staze u Monzi ne treba trošiti riječi, a sve je to može posebno impresivno doživjeti uživo. Atmosfera kakvu Tifosi mogu napraviti ne može se usporediti apsolutno ni s čime u svijetu Formule. Naboj je dodatno podignut jer Ferrari upravo za ovaj vikend sprema nadogradnju pogonske jedinice i očekuje se da će biti konkurentni", jasan je Vetma.
"Mercedes dolazi nakon niza od dvije za njih neuspješne utrke i traže povratak u formu, a McLaren je s Landom Norrisom preuzeo ulogu blagog favorita. Ipak, karakteristike staze u Italiji nam sugeriraju da bi ovdje mogli gledati ponovo jak Mercedes. Za Kimija Antonellija ovo je domaća utrka i čini se kao da ništa ne može poći po krivu, zar ne? Pogrešno! Potvrđeno je da će on ovdje imati novu pogonsku jedinicu i zbog toga će krenuti sa začelja poretka u nedjeljnoj utrci pa od njega očekujemo utrku punu pretjecanja. Istovremeno, George Russell će jedno oko sigurno držati na retrovizoru i pratiti koliko mu se brzo približava timski kolega", nastavlja Vetma svoju prognozu za vikend.
Uzbuđenje je veliko, kaže, i vjeruje da bi devet od deset navijača Formule odabralo Monzu za praćenje uživo. "Ferrarijev hram brzine izgleda spektakularno, zvuči spektakularno, a sve duše u publici žive i dišu za crvenu ekipu. Bio sam u Monzi i osjetio taj Ferrarijev puls, i to u eri kada kad su zvukovi motora parali uši i kad nam je, htjeli to ili ne, refleks u rukama iz kruga u krug trzao prema ušima da pokrijemo bubnjiće i zaštitimo se od sumanute buke. Međutim, slika je šira od same utrke. Doživljaj upotpuni i put prema stazi, hod kroz motopark i more navijača koji dijele istu strast. Rijeka navijača kao u nekoj vrsti hodočašća dokazuje da Monza nije samo staza, a Ferrari nije samo bilo kakva ekipa", zaključio je Vetma.
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