Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Formula 1

Uzbuđenje pred legendarnu utrku: 'Monako je čisti ispit vozačke hrabrosti, milimetarska preciznost i obilje glamura'

Nakon Kanade, Formula stiže u Monaco! Glamurozni monegaški vikend gledatelje očekuje od 5.-7. lipnja na RTL-u i platformi Voyo! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

RTL.hr
01.06.2026 14:10

RTL-ovi stručni komentatori Anđelko Kecman i Ante Vetma složni su - europsku turneju Formule jedva željno iščekuju. "Europsku turneju željno iščekujem još od buđenja za prvi slobodni trening u Australiji, a još više nakon drijemanja između prvog i drugog treninga u Melbourneu. Europske utrke nam daju tradicionalnu Formulu i vraćaju nas u ona vremena kad smo se zaljubili u ovaj sport. Nezaboravan osjećaj i vikendi kakvi nam najviše odgovaraju", jasan je Kecman.

Formula 1
Formula 1 FOTO: RTL

Posebno su, dodaje Kecman, važne kvalifikacije. "Uvijek treba istaknuti posebnu važnost kvalifikacije s obzirom na konfiguraciju staze i poznatu činjenicu da na njoj ima pretjecanja na kapaljku. Pitanje je kako će to izgledati sa svim promjenama ove sezone jer za predvidjeti je da velikih razmaka između bolida ne bi trebalo biti", dodaje RTL-ov stručni komentator.

Ante Vetma ističe da je Kanada donijela nastavak trenda u kojem svaka iduća utrka donosi sve bolje utrkivanje. "Ono što su nam Antonelli i Russell pružili čekali smo već dugo. Pravi sirovi i beskompromisan duel momčadskih kolega od kojeg šef Mercedesa gubi kosu, a mi pred ekranima ne trepćemo. Nakon 30 krugova zabave Russell je izvukao kraći kraj i morao je parkirati bolid zbog tehničkog problema, što je dodatan udarac za njegove nade za titulom ove godine", ocjenjuje utrku u Kanadi Vetma.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: Voyo

"Europske utrke uvijek su posebne, što po pravim klasičnim stazama i ambijentu, što po činjenici da nam dolaze s ljetom i toplijim vremenima. Kao što smo mi nekad tako danas neki novi klinci odrastaju uz sparne vikende i televizijski prijenos Formule 1. Monako je oduvijek najekstremnija anomalija kalendara. Osjećaj vožnje modernog bolida tim uskim ulicama vjerno se može opisati kao upravljanje biciklom u dnevnom boravku. Monako je čisti ispit vozačke hrabrosti, milimetarska preciznost tik uz barijere i, naravno, obilje glamura koji ovaj vikend čini neponovljivim", zaključio je RTL-ov stručni komentator.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - Prvi slobodni trening - 13:30 – 14:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - Drugi slobodni trening - 17:00 – 18:00 na RTL2 i platformi Voyo!

Subota – Treći slobodni trening - 12:30 – 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: Subota, 16:00 – 17:00 na RTL2 i platformi Voyo!

formula 1
Formula 1

Kada i gdje gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Kanadi?

Moglo bi te zanimati

Blažičko iznenađen, ali i zadovoljan uoči Kanade: 'Zadržat ću se na jednom kriteriju, meni baš paše tako!'

Ivan Blažičko o razgovoru sa Sennom koji je ušao u povijest: 'Ispitivao me o Hrvatskoj'

Vraća se Formula na RTL-u! Povijesna utrka u nedjelju: 'Praktički se nikada nije ovako nešto dogodilo'

Veliki show na američki način! Formula stiže u Miami, Blažičko je jasan: 'Vjerujem da spektakl ni ovog puta neće izostati'

Neven Novak uoči Japana: 'Čeka nas legendarna staza, vozači je vole'

Prva pobjeda u karijeri! Kimi Antonelli osvojio Veliku nagradu Kine: Evo gdje gledati snimku

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu