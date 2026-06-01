Uzbuđenje pred legendarnu utrku: 'Monako je čisti ispit vozačke hrabrosti, milimetarska preciznost i obilje glamura'

RTL-ovi stručni komentatori Anđelko Kecman i Ante Vetma složni su - europsku turneju Formule jedva željno iščekuju. "Europsku turneju željno iščekujem još od buđenja za prvi slobodni trening u Australiji, a još više nakon drijemanja između prvog i drugog treninga u Melbourneu. Europske utrke nam daju tradicionalnu Formulu i vraćaju nas u ona vremena kad smo se zaljubili u ovaj sport. Nezaboravan osjećaj i vikendi kakvi nam najviše odgovaraju", jasan je Kecman.
Posebno su, dodaje Kecman, važne kvalifikacije. "Uvijek treba istaknuti posebnu važnost kvalifikacije s obzirom na konfiguraciju staze i poznatu činjenicu da na njoj ima pretjecanja na kapaljku. Pitanje je kako će to izgledati sa svim promjenama ove sezone jer za predvidjeti je da velikih razmaka između bolida ne bi trebalo biti", dodaje RTL-ov stručni komentator.
Ante Vetma ističe da je Kanada donijela nastavak trenda u kojem svaka iduća utrka donosi sve bolje utrkivanje. "Ono što su nam Antonelli i Russell pružili čekali smo već dugo. Pravi sirovi i beskompromisan duel momčadskih kolega od kojeg šef Mercedesa gubi kosu, a mi pred ekranima ne trepćemo. Nakon 30 krugova zabave Russell je izvukao kraći kraj i morao je parkirati bolid zbog tehničkog problema, što je dodatan udarac za njegove nade za titulom ove godine", ocjenjuje utrku u Kanadi Vetma.
"Europske utrke uvijek su posebne, što po pravim klasičnim stazama i ambijentu, što po činjenici da nam dolaze s ljetom i toplijim vremenima. Kao što smo mi nekad tako danas neki novi klinci odrastaju uz sparne vikende i televizijski prijenos Formule 1. Monako je oduvijek najekstremnija anomalija kalendara. Osjećaj vožnje modernog bolida tim uskim ulicama vjerno se može opisati kao upravljanje biciklom u dnevnom boravku. Monako je čisti ispit vozačke hrabrosti, milimetarska preciznost tik uz barijere i, naravno, obilje glamura koji ovaj vikend čini neponovljivim", zaključio je RTL-ov stručni komentator.
