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57:27
EKSKLUZIVNO Anastasia i Petar u 'Savršenom pocastu': 'Petar je upoznao moju obitelj. Sad živimo zajedno'
EKSKLUZIVNO Anastasia i Petar u 'Savršenom pocastu': 'Petar je upoznao moju obitelj. Sad živimo zajedno' Gledaj
38:27
EKSKLUZIVNO Nuša u 'Savršenom podcastu' otkrila istinu o 'Gospodinu Savršenom': 'Da nije bilo Anastasije, odabrala bih Petra'
EKSKLUZIVNO Nuša u 'Savršenom podcastu' otkrila istinu o 'Gospodinu Savršenom': 'Da nije bilo Anastasije, odabrala bih Petra' Gledaj
56:42
EKSKLUZIVNO Kaja i Karlo o zajedničkom životu u Zagrebu, trećem članu obitelji i ljubavi: 'Sretni smo'
EKSKLUZIVNO Kaja i Karlo o zajedničkom životu u Zagrebu, trećem članu obitelji i ljubavi: 'Sretni smo' Gledaj
02:42
Petar u velikom finalu odabrao Anastasiju i priznao sve: 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik'
Petar u velikom finalu odabrao Anastasiju i priznao sve: 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik' Gledaj
01:44
Monika nije Petrov odabir u showu 'Gospodin Savršeni
Monika nije Petrov odabir u showu 'Gospodin Savršeni Gledaj
01:46
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao Kaji: 'Zaljubio sam se'
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao Kaji: 'Zaljubio sam se' Gledaj
02:29
Helena slomljenog srca nakon što je Karlo odabrao Kaju: 'Naravno da me povrijedilo'
Helena slomljenog srca nakon što je Karlo odabrao Kaju: 'Naravno da me povrijedilo' Gledaj
02:08
Posljednji spoj Anastasije i Petra u 'Gospodinu Savršenom': Emocije frcaju na sve strane
Posljednji spoj Anastasije i Petra u 'Gospodinu Savršenom': Emocije frcaju na sve strane Gledaj
00:51
Petar iznenadio priznanjem o Anastasiji: 'Može se reći da sam zaljubljen'
Petar iznenadio priznanjem o Anastasiji: 'Može se reći da sam zaljubljen' Gledaj
01:57
Petar se pokušao ispričati Anastasiji nakon prank dejta: 'Htio sam se iskupiti'
Petar se pokušao ispričati Anastasiji nakon prank dejta: 'Htio sam se iskupiti' Gledaj
01:05
Ovako je izgledao posljednji spoj Kaje i Karla u 'Gospodinu Savršenom'
Ovako je izgledao posljednji spoj Kaje i Karla u 'Gospodinu Savršenom' Gledaj
00:17
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao njoj: 'Zaljubio sam se'
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao njoj: 'Zaljubio sam se' Gledaj
00:17
Petar odabrao svoju pobjednicu! 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik'
Petar odabrao svoju pobjednicu! 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik' Gledaj
00:36
Helena zbog Karla razmišlja o preseljenju u Zagreb: 'Možda si ti razlog'
Helena zbog Karla razmišlja o preseljenju u Zagreb: 'Možda si ti razlog' Gledaj
00:58
Sve je vodilo do ovoga! Petar i Monika se konačno poljubili: 'Srce mi je jako lupalo'
Sve je vodilo do ovoga! Petar i Monika se konačno poljubili: 'Srce mi je jako lupalo' Gledaj
00:53
Nuša ispala, a oproštaj s Anastasijom slomio sve: 'Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje'
Nuša ispala, a oproštaj s Anastasijom slomio sve: 'Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje' Gledaj
01:01
Karlo izbacio Nušu, ona ga žestoko prozvala: 'Dobio je svoje finalistice koje su slične njemu. Znači, neiskrene'
Karlo izbacio Nušu, ona ga žestoko prozvala: 'Dobio je svoje finalistice koje su slične njemu. Znači, neiskrene' Gledaj
01:14
Ovo su finalistice pete sezone ‘Gospodina Savršenog’: četiri djevojke koje su osvojile Karla i Petra
Ovo su finalistice pete sezone ‘Gospodina Savršenog’: četiri djevojke koje su osvojile Karla i Petra Gledaj
00:52
Petar izbacio Smiljanu, ona uzvratila bez dlake na jeziku: 'Publika će vidjeti da je to loša odluka'
Petar izbacio Smiljanu, ona uzvratila bez dlake na jeziku: 'Publika će vidjeti da je to loša odluka' Gledaj
00:51
Nuša na rubu suza nakon Karlova poteza: 'Što je meni ovo trebalo u životu?!'
Nuša na rubu suza nakon Karlova poteza: 'Što je meni ovo trebalo u životu?!' Gledaj
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