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EKSKLUZIVNO Anastasia i Petar u 'Savršenom pocastu': 'Petar je upoznao moju obitelj. Sad živimo zajedno' Gledaj
EKSKLUZIVNO Nuša u 'Savršenom podcastu' otkrila istinu o 'Gospodinu Savršenom': 'Da nije bilo Anastasije, odabrala bih Petra' Gledaj
EKSKLUZIVNO Kaja i Karlo o zajedničkom životu u Zagrebu, trećem članu obitelji i ljubavi: 'Sretni smo' Gledaj
Petar u velikom finalu odabrao Anastasiju i priznao sve: 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik' Gledaj
Monika nije Petrov odabir u showu 'Gospodin Savršeni Gledaj
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao Kaji: 'Zaljubio sam se' Gledaj
Helena slomljenog srca nakon što je Karlo odabrao Kaju: 'Naravno da me povrijedilo' Gledaj
Posljednji spoj Anastasije i Petra u 'Gospodinu Savršenom': Emocije frcaju na sve strane Gledaj
Petar iznenadio priznanjem o Anastasiji: 'Može se reći da sam zaljubljen' Gledaj
Petar se pokušao ispričati Anastasiji nakon prank dejta: 'Htio sam se iskupiti' Gledaj
Ovako je izgledao posljednji spoj Kaje i Karla u 'Gospodinu Savršenom' Gledaj
Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao njoj: 'Zaljubio sam se' Gledaj
Petar odabrao svoju pobjednicu! 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik' Gledaj
Helena zbog Karla razmišlja o preseljenju u Zagreb: 'Možda si ti razlog' Gledaj
Sve je vodilo do ovoga! Petar i Monika se konačno poljubili: 'Srce mi je jako lupalo' Gledaj
Nuša ispala, a oproštaj s Anastasijom slomio sve: 'Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje' Gledaj
Karlo izbacio Nušu, ona ga žestoko prozvala: 'Dobio je svoje finalistice koje su slične njemu. Znači, neiskrene' Gledaj
Ovo su finalistice pete sezone ‘Gospodina Savršenog’: četiri djevojke koje su osvojile Karla i Petra Gledaj
Petar izbacio Smiljanu, ona uzvratila bez dlake na jeziku: 'Publika će vidjeti da je to loša odluka' Gledaj
Nuša na rubu suza nakon Karlova poteza: 'Što je meni ovo trebalo u životu?!' Gledaj