'Afera kolač' zatresla vilu 'Gospodina Savršenog', a upletene su Maja i Smiljana: Evo o čemu se radi

Smiljana nije mogla ne prepričati situaciju koja se dogodila s Majom. "Nije da mi je smiješno, ali smiješno je. Stajao je neki kolač tamo star dva tjedna, a kako Maja ne čisti kuhinju, ne zna što je novo, a što staro. Pojela je pola tog velikog kolača i poslije je kukala da je netko htio da je otruje zato što je taj kolač od prije dva tjedna. Ja jesam osvetoljubiva, ali nisam baš toliko da nekoga otrujem. Tako da Maja sad sjedi dolje i pije probiotike. Ona je jedina koja bi pojela dva tjedna star kolač i meso i ništa joj neće biti", ispričala je Smiljana.

Nakon što joj nije bilo dobro, Maja se žalila Smiljani. "Nakon toga se meni žalila, možda zbog neke medicinske pomoći, da joj nije dobro, i nakon toga što joj nije dobro nije stala s jelom. Jela je čips, kikiriki. Ja sam joj rekla da se smiri i popije probiotike", dodala je Smiljana.