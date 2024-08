Alenka se u 'Gospodinu Savršenom' borila za Miju, a sada izgleda potpuno drugačije

Priznala je da joj je žao što nije prije toga nije uspjela nasamo razgovarati s Mijom. "Naravno da mi je žao što nisam dobila priliku da popričamo zato što na jednom solo spoju i nekim usputnim pošalicama na koktel partyjima ne možeš baš upoznati osobu. Mislim da je između Mije i mene postojala obostrana simpatija. Voljela bih ga vidjeti nakon showa, i to ne samo jednom!", ispričala je Alenka.

Ipak, ranije je u jednom trenutku je imala prilike biti nasamo s Mijom nakon emotivnog nastupa u kazalištu. Naime, u zadatku je pred njim i ostalim kandidatkinjama odglumila svoj najgori prekid veze, i to s oženjenim muškarcem te je pobijedila. Druge kandidatkinje priznale su da ih je njezina izvedba šokirala. "Na kazališnoj sam se pozornici u potpunosti uživjela, što me i dovelo do pobjede u tom zadatku. Možda mi gluma i ne ide toliko loše", ispričala je.