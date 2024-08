Amra iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila zašto više nije u kontaktu s Tonijem: 'Ne možemo se naći na pola puta'

Amra je za RTL.hr otkrila koje želje si je ispunila, no i zašto se više ne čuje s Tonijem

icon-close

Bivša kandidatkinja treće sezone 'Gospodin Savršeni' Amra Salihćehajić za RTL.hr je otkrila čime se danas bavi, koje je snove ostvarila, no i zašto više nije u kontaktu s Tonijem Šćulcem za čije se srce borila u trećoj sezoni. ''Volim reći kako se to iznutra vidi na vani. Doista se vidi da sam ispunjena u svakom segmentu svoga života. Ispunila sam dosta želja ove godine, a jedna od njih je da imam zmiju za ljubimca, ronim s kisikom i skočim iz aviona'', objasnila je, a posljednje s popisa još nije ostvarila, no sigurna je da bude i to uskoro. Inače, Amra je agentica za nekretnine. ''Napokon imam posao koji odgovara mom karakteru i gdje mogu spojiti sve svoje vještine. ''Nemam namjeru mijenjati posao jer mi ide odlično. Žao mi je samo što se nisam ranije počela baviti ovime'', priznala je i dodala čime se nikako ne bih bavila.

icon-expand Amra, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

''Odustala sam od 90 posto suradnji na društvenim mrežama jer ne želim promovirati stvari samo zato što me ljudi plate za to. Fokus sam stavila na nekretnine, pokrećem do kraja godine podcast kako bih ljude bolje uputila u taj svijet, a onda tijekom sljedeće godine imam u planu postati vlasnica svoje prve nekretnine u Zagrebu'', objasnila je. Također, otkrila je kako je ljudima drago što su je imali prilike gledati u showu. ''Bude mi simpatično kad mi klijenti kažu: 'Mi smo vas gledali, a danas prodajete naš stan'. Drago mi je što sam srušila određene predrasude oko realityja i što su ljudi prepoznali moju vrijednost'', priznala je. Što se pak ljeta tiče, ono je za Amru većinom radno. ''Nekoliko puta sam već bila na moru ovo ljeto, no zbog poslovnih obaveza većinu vremena sam u Zagrebu. Nadam se da ću više vremena uloviti početkom sljedeće godine i otići u neke toplije krajeve kad ovdje bude bila zima'', otkrila je.

icon-expand Amra Salihćehajić, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Također, Amra je rekla kako se više ne čuje niti s 'Gospodinom Savršenom', a niti kandidatkinje ne pamti najbolje. ''Nažalost ne čujemo se, kažem nažalost jer njemu ništa ne zamjeram, a mislim da ni on meni. Bez obzira na to što je show završio kako je završio, on smatra da muškarac i žena ne mogu biti prijatelji, a ja sam suprotnog mišljenja. I evo, tu se ne možemo naći na "pola puta". Toni je dobar dečko, i dalje imam za njega samo pozitivno za reći'', rekla je. Govorila je i o djevojkama. ''S nekima se vidim u gradu pa se samo pozdravimo, a Josipu sretnem na poslovnim eventima i bude mi drago vidjeti kako napreduje u poslovnom svijetu. S Danijelom sam često u kontaktu, a što se tiče drugih djevojaka - slobodno mogu reći da sam zaboravila kako se sve zovu i nemam ni želju ni potrebu da se čujem sa svima. Možda arogantno od mene, ali pronašla sam svoj mir i ne želim takve energije blizu sebe'', objasnila je. Otkrila je kako trenutno nema dečka, no ipak... ''Trenutačno se viđam s nekim, ali mora se još dosta stvari posložiti da mogu to smatrati službenim'', priznala je Amra za RTL.hr. Show 'Gospodin Savršeni' gledajte na platformi Voyo! POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':