Gospodin Savršeni

Ana i Jelena G. ukrale solo dejtove Maši i Anastasiji: 'Žao mi je, ali mislim da ćeš morati čekati drugu priliku'

U vili 'Gospodina Savršenog' jutro je započelo uobičajenim nagađanjima i iščekivanjem, no nijedna djevojka nije mogla ni slutiti kakvo ih iznenađenje čeka. Umjesto klasičnog pisma koje najavljuje spoj, na vratima su se pojavili Karlo i Petar, unoseći u kuću dozu neočekivane drame i uzbuđenja

RTL.hr
17.02.2026 21:35

Dok su djevojke ispijale jutarnju kavu i razmjenjivale mišljenja o tome što bi se danas moglo dogoditi, Karlo i Petar kovali su vlastiti plan. "Danas imamo malo iznenađenje", najavili su.

Dok su neke djevojke otvoreno pokazivale nervozu, druge su se oslanjale na svoju intuiciju, uvjerene da predosjećaju ishod. "Moja intuicija je jako točna. Bila sam sto posto sigurna. Intuicija mi je govorila da ja danas idem na solo spoj", samouvjereno je izjavila Maša.

No, Ana koja ima divlju ružu, odlučila je ukrasti taj spoj Maši. "Mašo, žao mi je, ali mislim da ćeš morati čekati drugu priliku", poručila joj je Ana.

Ana i Jelena G., Gospodin Savršeni
Ana i Jelena G., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sreća za jednu, tiho razočaranje za druge

Nakon kratkog uvoda, Karlo je izgovorio ime djevojke koju vodi na spoj, a odabrana je bila Anastasia. Njezina reakcija bila je neprocjenjiva. "Iskreno, presretna sam. Nadala sam se tome, tako da sam zadovoljna", priznala je s ogromnim osmijehom, ne skrivajući oduševljenje što je upravo ona dobila priliku provesti dan s njim.

No, i Jelena G. je odlučila iskoristiti divlju ružu i ukrasti spoj. "Karlo, mislim da si napravio jako dobar izbor, ali Anastasia ja bih ti morala uzeti ovaj dejt. Ti si imala prilike s njim, ja nisam i nadam se da se ne ljutiš", kazala je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jelenom G.

