Ana i Maida stvorile su neraskidivu vezu: 'Moje najveće bogatstvo iz ovog showa'

Bivša kandidatkinja Ana i pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Maida, na društvenim su mrežama podijelile video iz vile snimljen uoči Aninog odlaska. ''Najtužnija noć u showu', komentirala je Maida. ''Idem doma, ali sam upoznala Majdi – to je najveće bogatstvo. See you soon, Sarajevo'', poručila je Ana. ''Kako smo lijepe, još smo ljepše u svojim običnim outfitima'', komentirala je Maida, a onda joj je odnijela kofere do auta. ''Idem kući'', govorila je Ana veselo i komentirala kako će joj svi nedostajati.