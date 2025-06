Ana iz 'Gospodina Savršenog' doživjela traumatično iskustvo u Americi: 'Izvadio je pištolj na prvom spoju'

Ana iz showa 'Gospodin Savršeni' otkrila je svoja prva iskustvo tijekom boravka u SAD-u, a jedno se odnosila na spoj kojeg je imala s dečkom. Otkrila je kako je zbog toga gotova s dejtanjem u Americi.

"Upoznala sam dečka prije dva dana u baru. Bio je jako simpatičan i drag. Pozvao me van i ja sam pristala. Jučer me pokupio s posla. Dok me čekao da se spremim za spoj, hladno je na kauču izvadio pištolj iz džepa i stavio ga kraj moje šminke", rekla je šokirana Ana, koja je to iskustvo ispričala svojim prijateljima te su joj rekli kako je to u SAD-u normalno.