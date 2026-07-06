Ana iz 'Gospodina Savršenog' i njezin dečko uživali na idiličnom vjenčanju: Osmijeh im nije silazio s lica

Vjenčanje je održano u Vili Bilogore, koja se opisuje kao prvi prirodni resort za vjenčanja u Hrvatskoj. Smještena u mirnom prirodnom okruženju, lokacija je poslužila kao savršena kulisa za romantično slavlje. Anina objava otkrila je spoj modernih i tradicionalnih elemenata koji su obilježili dan. Prizori prvog plesa mladenaca u oblaku dima i uz bljesak prskalica ispreplitali su se sa snimkama na kojima se ponosno vijori hrvatska zastava, dok harmonikaš prati svatove.

Ana je na svadbi bila u pratnji svog dečka. Dok uživa na vjenčanjima prijatelja, čini se da i Ana i sama prolazi kroz sretno razdoblje. Nakon sudjelovanja u popularnom showu i boravka u Americi, krajem 2025. godine otkrila je da je u novoj vezi, a ovo ljeto, kako se navodi, posvećena je pisanju diplomskog rada i uživanju u ljubavi i kratkim putovanjima.