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Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' i njezin dečko uživali na idiličnom vjenčanju: Osmijeh im nije silazio s lica

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog', svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u čarobno vjenčanje kojem je prisustvovala

RTL.hr
06.07.2026 14:00

Ana iz 'Gospodina Savršenog' je kroz niz fotografija i videozapisa podijelila djelić atmosfere s proslave ljubavi svojih prijatelja, održane na idiličnoj lokaciji uz brojne zanimljive detalje.

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Idila u prirodi s daškom tradicije

Vjenčanje je održano u Vili Bilogore, koja se opisuje kao prvi prirodni resort za vjenčanja u Hrvatskoj. Smještena u mirnom prirodnom okruženju, lokacija je poslužila kao savršena kulisa za romantično slavlje. Anina objava otkrila je spoj modernih i tradicionalnih elemenata koji su obilježili dan. Prizori prvog plesa mladenaca u oblaku dima i uz bljesak prskalica ispreplitali su se sa snimkama na kojima se ponosno vijori hrvatska zastava, dok harmonikaš prati svatove.

Ana je na svadbi bila u pratnji svog dečka. Dok uživa na vjenčanjima prijatelja, čini se da i Ana i sama prolazi kroz sretno razdoblje. Nakon sudjelovanja u popularnom showu i boravka u Americi, krajem 2025. godine otkrila je da je u novoj vezi, a ovo ljeto, kako se navodi, posvećena je pisanju diplomskog rada i uživanju u ljubavi i kratkim putovanjima.

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