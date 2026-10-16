Ana iz 'Gospodina Savršenog' ima veliki razlog za slavlje! 'Valja proslaviti prvi posao za stalno'

Ana Kolinger, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', ima veliki razlog za slavlje! Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju iz restorana i otkrila da je ostvarila važan korak u poslovnom životu.
"Valja proslaviti prvi posao za stalno", napisala je Ana uz fotografiju, dajući do znanja da je dobila svoje prvo stalno zaposlenje. Iako nije otkrila gdje se zaposlila ni o kakvom je poslu riječ, jasno je da je ovu važnu prekretnicu odlučila prigodno proslaviti.
Podsjetimo, Ana je nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' bila vrlo aktivna i na poslovnom planu. Prošle godine otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje je radila kao spasilac na bazenu, a svoje dojmove s novog radnog mjesta podijelila je i za RTL.hr. Tada je istaknula kako posao zahtijeva mnogo koncentracije i odgovornosti, ali i koliko joj je drago što se odvažila na takvu avanturu.
Osim na poslovnom, Ani posljednjih mjeseci cvjetaju ruže i na ljubavnom planu. U sretnoj je vezi s dečkom Damianom, s kojim je započela i zajednički život. O njihovoj vezi ranije je govorila za RTL.hr, ne skrivajući koliko je sretna što ga ima uz sebe.