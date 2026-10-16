Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' ima veliki razlog za slavlje! 'Valja proslaviti prvi posao za stalno'

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Ana Kolinger podijelila je s pratiteljima lijepu vijest iz svog poslovnog života, a novi početak odlučila je obilježiti odlaskom u restoran

RTL.hr
16.10.2026 18:00

Ana Kolinger, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', ima veliki razlog za slavlje! Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju iz restorana i otkrila da je ostvarila važan korak u poslovnom životu.

"Valja proslaviti prvi posao za stalno", napisala je Ana uz fotografiju, dajući do znanja da je dobila svoje prvo stalno zaposlenje. Iako nije otkrila gdje se zaposlila ni o kakvom je poslu riječ, jasno je da je ovu važnu prekretnicu odlučila prigodno proslaviti.

Ana Kolinger
Ana Kolinger FOTO: Instagram

Podsjetimo, Ana je nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' bila vrlo aktivna i na poslovnom planu. Prošle godine otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje je radila kao spasilac na bazenu, a svoje dojmove s novog radnog mjesta podijelila je i za RTL.hr. Tada je istaknula kako posao zahtijeva mnogo koncentracije i odgovornosti, ali i koliko joj je drago što se odvažila na takvu avanturu.

Osim na poslovnom, Ani posljednjih mjeseci cvjetaju ruže i na ljubavnom planu. U sretnoj je vezi s dečkom Damianom, s kojim je započela i zajednički život. O njihovoj vezi ranije je govorila za RTL.hr, ne skrivajući koliko je sretna što ga ima uz sebe.

Ana Kolinger gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Kaja i Karlo zaljubljeniji nego ikad prije! Objavili nove fotografije iz svog malog raja

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte tko je sve bio na Novim horizontima u Splitu: Poznata lica otvorila su dušu
Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud!'
Grše nikad iskrenije o supruzi Rafaeli: 'U najvećoj tami mog života bila je uz mene'
Bilbo Baggins, jesi li to ti? Pogledajte kako danas izgleda omiljeni junak iz 'Hobita'
Ben Affleck šokirao izjavom o svojoj intimi: ' Star sam i umoran, a seks je puno posla'
Zvijezda 'Hobita' tajno se oženio francuskom ljepoticom: Mlađa je od njega 21 godinu
Jolina kći pokazala baku i djeda, sad je jasno na koga pjevač sliči
Grašo se našalio na račun Huljića, a onda priznao koliko dugo nije vidio kćer
Bivši kandidati Love Islanda u novoj emisiji govore sve
Alen Vitasović nakon skandaloznih scena iz Splita: 'Tko odgaja te fašiste?'