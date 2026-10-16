Ana iz 'Gospodina Savršenog' ima veliki razlog za slavlje! 'Valja proslaviti prvi posao za stalno'

Ana Kolinger, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', ima veliki razlog za slavlje! Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju iz restorana i otkrila da je ostvarila važan korak u poslovnom životu.

"Valja proslaviti prvi posao za stalno", napisala je Ana uz fotografiju, dajući do znanja da je dobila svoje prvo stalno zaposlenje. Iako nije otkrila gdje se zaposlila ni o kakvom je poslu riječ, jasno je da je ovu važnu prekretnicu odlučila prigodno proslaviti.