Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' oduševila fotkama iz New Yorka, posjetila i slavnu lokaciju: 'Baš ti pristaje, živiš život'

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a sada uživa u putovanjima koja su također dio programa

RTL.hr
12.09.2025 08:52

Ana Kolinger, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto provodi u SAD-u kroz program Work and Travel, a svoje doživljaje redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a sada uživa u putovanjima koja su također dio programa. Najnovije fotografije podijelila je iz New Yorka, gdje je posjetila i slavnu zgradu u kojoj je, prema seriji 'Seks i grad', živjela Carrie Bradshaw.

U komentarima joj se javila i pobjednica showa Maida koja joj je poručila: "Baš ti pristaje New York." Objavu su pohvalili i brojni drugi pratitelji, ostavljajući komentare poput "Diva" i "Živiš život."

Podsjetimo, Ana je već isticala kako joj iskustvo rada spasioca nije ispunilo očekivanja te da su visoki troškovi života i udaljenost od većih gradova ostavili gorak dojam. No, unatoč svemu, kaže da se trudi ostati pozitivna i pronaći smisao u svemu što joj dolazi.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Preslatko! Stankica iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novog člana obitelji i rastopila fanove

