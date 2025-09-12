Ana iz 'Gospodina Savršenog' oduševila fotkama iz New Yorka, posjetila i slavnu lokaciju: 'Baš ti pristaje, živiš život'

Ana Kolinger, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto provodi u SAD-u kroz program Work and Travel, a svoje doživljaje redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a sada uživa u putovanjima koja su također dio programa. Najnovije fotografije podijelila je iz New Yorka, gdje je posjetila i slavnu zgradu u kojoj je, prema seriji 'Seks i grad', živjela Carrie Bradshaw.