Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala dečka! Objavila zabavni video na TikToku i otkrila tajne njihove veze

Ana iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je za RTL.hr otkrila da je u sretnoj vezi. "Samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala sam ljubav svog života. Danas živimo zajedno, dijelimo iste vrijednosti i gradimo zajedničke ciljeve. Život me nagradio upravo onda kada je trebalo", poručila je.
Ana je sada na TikToku profilu objavila video sa svojim dečkom na kojem su igrali kviz za parove. Otkrili su da je on nju prvi poljubio te da se prvi zaljubio, a da je Ana ljubomornija u vezi.
Inače, Petar je poslao Anu kući prije ceremonije ruža te joj je poručio da između njih nema ništa više od prijateljstva. No, umjesto šoka ili tuge, Anina reakcija iznenadila je svojom smirenošću. "Iskreno, očekivala sam ovakvu situaciju zato što jednostavno uvijek predosjećam što će se unaprijed dogoditi", priznala je.
Bavi se modelingom
Podsjetimo, Ana se modelingom bavi s prekidima još od svoje osamnaeste godine. Iako je po struci kozmetičarka i vizažistica, njezina prava strast leži u dizajnu, zbog čega planira već sljedeće godine pokrenuti vlastiti brend. Njezina karijera odvela ju je na različite strane svijeta, od rada u Turskoj do iskustva koje joj je, kako kaže, promijenilo život. Kao predstavnica Hrvatske sudjelovala je na svjetskom izboru ljepote u Kini, gdje se natjecala s djevojkama iz čak sedamdeset zemalja.
