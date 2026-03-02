Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala dečka! Objavila zabavni video na TikToku i otkrila tajne njihove veze

Ana iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je za RTL.hr otkrila da je u sretnoj vezi. "Samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala sam ljubav svog života. Danas živimo zajedno, dijelimo iste vrijednosti i gradimo zajedničke ciljeve. Život me nagradio upravo onda kada je trebalo", poručila je.

Ana je sada na TikToku profilu objavila video sa svojim dečkom na kojem su igrali kviz za parove. Otkrili su da je on nju prvi poljubio te da se prvi zaljubio, a da je Ana ljubomornija u vezi.