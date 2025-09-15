Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu tetovažu iz New Yorka: 'Nekoliko pića, pljusak i brzi odlazak u tattoo studio'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu se pohvalila novom tetovažom. Objavila je video iz tattoo studija u kojem je bila s prijateljima te poručila: "Nekoliko pića, pljusak i brzi odlazak u tattoo studio. New York City je grad toliko pun života da se dva dana tamo čine kao dva tjedna. Amerika me u mnogočemu razočarala, ali NYC definitivno nije na tom popisu."

Podsjetimo, Ana ovo ljeto provodi u SAD-u kroz program Work and Travel, a svoje doživljaje redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a sada uživa u putovanjima koja su također dio programa. Nedavno je objavila fotografije iz New Yorka, gdje je posjetila i slavnu zgradu u kojoj je, prema seriji 'Seks i grad', živjela Carrie Bradshaw.