Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala zavidnu figuru u badiću i poručila: 'Svako ljeto sve više cijenim more izvan sezone'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' sa svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić idile s mora, podijelivši seriju fotografija koje slave ljepotu hrvatske obale izvan špice sezone. U objavi iz slikovitog Jadranova, Ana je pokazala kako izgleda njezin recept za savršeni predah, a čini se da je pogodila i širi trend među domaćim turistima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

"Svako ljeto sve više cijenim more izvan sezone", započela je Ana u opisu objave, nabrajajući ključne sastojke za opuštanje: "Mir, dobra ekipa, sunce, valovi i najdraži ljetni outfiti". Upravo taj mir dolazi nakon dinamičnog razdoblja u njezinom životu. Nakon sudjelovanja u showu, Ana je sredinom 2025. godine provela vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama na "Work and Travel" programu, a njezine su avanture, uključujući i neke manje ugodne, bile praćene s velikim zanimanjem.

Čini se da je povratak u Hrvatsku donio smirenje. Početkom 2026. godine potvrdila je da je u sretnoj vezi s dečkom Damianom, s kojim je započela i zajednički život.