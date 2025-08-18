Ana iz 'Gospodina Savršenog' priznala kako se osjeća u Americi: 'Ovaj mjesec je bilo više suza nego smijeha'

Iako priznaje da joj nije bilo lako, Ana pokušava izvući najbolje iz cijelog iskustva: "Zahvalna sam na svim izazovima koje mi je svemir priredio jer sam nakon ovog iskustva 100 posto sigurna da bih se snašla čak i da završim na pustome otoku." Posebno je zahvalila i ljudima koji su joj uljepšali boravak u Americi, iako je ranije otvoreno govorila o napornim smjenama, lošim uvjetima rada i skupom životu.
Podsjetimo, Ana je već isticala kako joj iskustvo rada spasioca nije ispunilo očekivanja te da su visoki troškovi života i udaljenost od većih gradova ostavili gorak dojam. No, unatoč svemu, kaže da se trudi ostati pozitivna i pronaći smisao u svemu što joj dolazi.
