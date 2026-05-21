Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa kao nikad prije: Poljubac s dečkom na plaži ukrao svu pažnju

Bivša natjecateljica reality showa 'Gospodin Savršeni', Ana Kolinger, ne skriva koliko je zaljubljena

RTL.hr
21.05.2026 12:00

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je još fotografija s njezinog nedavnog puta u Španjolsku.

U opisu objave, Ana je kratko napisala "Jedan random Palma photo dump", dajući do znanja da se radi o kolekciji spontanih trenutaka s putovanja na Mallorcu. Najviše pozornosti privukla je prva fotografija na kojoj Ana izmjenjuje strastveni poljubac sa svojim dečkom na pješčanoj plaži, dok se u pozadini prostire more i redovi bijelih suncobrana.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Nakon sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' i izazovnog iskustva na Work and Travel programu u SAD-u, čini se da je Ana pronašla mirnu luku. Početkom 2026. godine otkrila je da je u sretnoj vezi s dečkom Damianom, a nedavno je za RTL.hr otkrila i da sada žive zajedno.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

ana kolinger ana gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Nakon useljenja, Ana iz 'Gospodina Savršenog' s dečkom pobjegla na Mallorcu: 'Ako putujete van sezone, cijene su prihvatljive'

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Ana za RTL.hr otkrila: 'Sada živim s dečkom. Stvarno sam sretna što ga imam'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' ne skriva zaljubljenost! Romantičnim videom s Hvara oduševila pratitelje

Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa na romantičnom putovanju s dečkom: 'Totalni reset od grada'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' otkrila sretne vijesti: 'U moj je život ušla osoba koju neizmjerno volim'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu tetovažu iz New Yorka: 'Nekoliko pića, pljusak i brzi odlazak u tattoo studio'

Pročitaj na Net.hr
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'