Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa kao nikad prije: Poljubac s dečkom na plaži ukrao svu pažnju

U opisu objave, Ana je kratko napisala "Jedan random Palma photo dump", dajući do znanja da se radi o kolekciji spontanih trenutaka s putovanja na Mallorcu. Najviše pozornosti privukla je prva fotografija na kojoj Ana izmjenjuje strastveni poljubac sa svojim dečkom na pješčanoj plaži, dok se u pozadini prostire more i redovi bijelih suncobrana.

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je još fotografija s njezinog nedavnog puta u Španjolsku.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Podsjetimo, Nakon sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' i izazovnog iskustva na Work and Travel programu u SAD-u, čini se da je Ana pronašla mirnu luku. Početkom 2026. godine otkrila je da je u sretnoj vezi s dečkom Damianom, a nedavno je za RTL.hr otkrila i da sada žive zajedno.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.