Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa s dečkom na Hvaru: Pogledajte gdje provode romantične trenutke

Bivša natjecateljica popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' , Ana Kolinger , nastavlja obilaziti najljepše lokacije na hrvatskoj obali, a njezina trenutna ljetna baza je otok Hvar.

Na novim fotografijama koje su privukle pažnju njezinih pratitelja, zaljubljeni par pokazao je kako izgleda njihov savršeno usklađen ljetni dan. Večernje sate rezervirali su za opuštenu večeru u autentičnom dalmatinskom ambijentu ispred tradicionalne kamene kuće.

Osim večernjih izlazaka, par svaki slobodan trenutak provodi uz more i u hladu borova. U opuštenom dnevnom izdanju, bez ikakvog opterećenja i sa sunčanim naočalama, Ana je naslonila glavu na rame svoje jače polovice, dok su oboje pozirali sa širokim osmijehom.

Nakon neplaniranih kišnih avantura i obilaska raznih morskih oaza, Hvar se pokazao kao savršena destinacija za punjenje baterija, a prelijepa bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" još je jednom potvrdila da uz svog partnera proživljava svoje najsretnije ljeto.