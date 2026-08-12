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Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa s dečkom na Hvaru: Pogledajte gdje provode romantične trenutke

U društvu svog dečka, atraktivna plavuša punim plućima uživa u morskim radostima, ali i u romantičnim večernjim izlascima

RTL.hr
12.08.2026 16:00

Bivša natjecateljica popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', Ana Kolinger, nastavlja obilaziti najljepše lokacije na hrvatskoj obali, a njezina trenutna ljetna baza je otok Hvar. 

Ana, Gospodin Savršeni
Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Romantična večera u kamenom okruženju

Na novim fotografijama koje su privukle pažnju njezinih pratitelja, zaljubljeni par pokazao je kako izgleda njihov savršeno usklađen ljetni dan. Večernje sate rezervirali su za opuštenu večeru u autentičnom dalmatinskom ambijentu ispred tradicionalne kamene kuće.

Ana Kolinger
Ana Kolinger FOTO: Instagram

Opuštena izdanja na plaži i osmijesi od uha do uha

Osim večernjih izlazaka, par svaki slobodan trenutak provodi uz more i u hladu borova. U opuštenom dnevnom izdanju, bez ikakvog opterećenja i sa sunčanim naočalama, Ana je naslonila glavu na rame svoje jače polovice, dok su oboje pozirali sa širokim osmijehom.

Nakon neplaniranih kišnih avantura i obilaska raznih morskih oaza, Hvar se pokazao kao savršena destinacija za punjenje baterija, a prelijepa bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" još je jednom potvrdila da uz svog partnera proživljava svoje najsretnije ljeto.

ana gospodin savršeni ana kolinger
Gospodin Savršeni

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