Ana iz 'Gospodina Savršenog' uživa s dečkom na Hvaru: Pogledajte gdje provode romantične trenutke

Bivša natjecateljica popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', Ana Kolinger, nastavlja obilaziti najljepše lokacije na hrvatskoj obali, a njezina trenutna ljetna baza je otok Hvar.
Romantična večera u kamenom okruženju
Na novim fotografijama koje su privukle pažnju njezinih pratitelja, zaljubljeni par pokazao je kako izgleda njihov savršeno usklađen ljetni dan. Večernje sate rezervirali su za opuštenu večeru u autentičnom dalmatinskom ambijentu ispred tradicionalne kamene kuće.
Opuštena izdanja na plaži i osmijesi od uha do uha
Osim večernjih izlazaka, par svaki slobodan trenutak provodi uz more i u hladu borova. U opuštenom dnevnom izdanju, bez ikakvog opterećenja i sa sunčanim naočalama, Ana je naslonila glavu na rame svoje jače polovice, dok su oboje pozirali sa širokim osmijehom.
Nakon neplaniranih kišnih avantura i obilaska raznih morskih oaza, Hvar se pokazao kao savršena destinacija za punjenje baterija, a prelijepa bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" još je jednom potvrdila da uz svog partnera proživljava svoje najsretnije ljeto.