Ana iz 'Gospodina Savršenog' vratila se u Hrvatsku – pogledajte s koliko kofera je stigla

Ana iz 'Gospodina Savršenog' vratila se iz SAD-a u Hrvatsku. Na Instagramu je podijelila video iz aerodroma na kojem je pokazala s koliko kofera se vratila. Otkrila je i što se krilo u jednom od kofera. "Za one što se čuda zašto imam toliko prtljage - jedan cijeli kofer su zauzeli pokloni i specijalne narudžbe mojih dragih prijatelja", otkrila je Ana.

Podsjetimo, Ana je ovo ljeto provela u SAD-u kroz program Work and Travel, a svoje doživljaje redovito je dijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a kasnije je uživala u putovanjima koja su također dio programa. Nedavno je objavila fotografije iz New Yorka, gdje je posjetila i slavnu zgradu u kojoj je, prema seriji 'Seks i grad', živjela Carrie Bradshaw, a otkrila je i da se tetovirala.