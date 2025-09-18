Novosti
Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' vratila se u Hrvatsku – pogledajte s koliko kofera je stigla

Na Instagramu je podijelila video iz aerodroma na kojem je pokazala s koliko kofera se vratila

RTL.hr
18.09.2025 10:33

Ana iz 'Gospodina Savršenog' vratila se iz SAD-a u Hrvatsku. Na Instagramu je podijelila video iz aerodroma na kojem je pokazala s koliko kofera se vratila. Otkrila je i što se krilo u jednom od kofera. "Za one što se čuda zašto imam toliko prtljage - jedan cijeli kofer su zauzeli pokloni i specijalne narudžbe mojih dragih prijatelja", otkrila je Ana.

Ana, Gospodin Savršeni
Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Ana je ovo ljeto provela u SAD-u kroz program Work and Travel, a svoje doživljaje redovito je dijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom boravka radila je kao spasioc, a kasnije je uživala u putovanjima koja su također dio programa. Nedavno je objavila fotografije iz New Yorka, gdje je posjetila i slavnu zgradu u kojoj je, prema seriji 'Seks i grad', živjela Carrie Bradshaw, a otkrila je i da se tetovirala.

Podsjetimo, Ana je već isticala kako joj iskustvo rada spasioca nije ispunilo očekivanja te da su visoki troškovi života i udaljenost od većih gradova ostavili gorak dojam. No, unatoč svemu, kaže da se trudi ostati pozitivna i pronaći smisao u svemu što joj dolazi.

Ana Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Polina iz 'Gospodina Savršenog' vratila se u Rusiju: 'Ovdje je sve mirno. Hvala što brinete'

