Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o djetinjstvu: 'Odrasla sam u obitelji koja si nije mogla priuštiti odlazak na more svake godine'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' imat će zanimljivo i ispunjeno ljeto, a otvoreno i progovorila o svom djetinjstvu

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Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto dočekuje u posebnom raspoloženju – između diplomskog rada i posljednjih studentskih sloboda. Iako je čeka radno i poprilično organizirano ljeto, svaku priliku koristi za bijeg na more i male spontane izlete. U razgovoru za RTL.hr otkriva kako izgleda njezin balans između obaveza i uživanja, gdje planira putovati, ali i koje joj mjesto nosi najljepše uspomene iz djetinjstva.

Ljeto je i službeno krenulo – kako ga provodiš ove godine, više uz more ili u gradu?

Ovo mi je posljednje studentsko ljeto pa bih rado provela što više vremena na moru, ali realnost je takva da moram raditi i prvo napisati diplomski... Ipak, koristim svaku priliku da se zaletim na more s frendicama.

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Imaš li već isplaniran ljetni odmor ili si više tip koji odluke donosi u zadnji tren?

Nisam tip koji donosi odluke u zadnji tren, dosta sam realistična oko troškova pa želim unaprijed sve isplanirati, ali volim i spontane avanture. Upravo pakiram torbu za neplanirani vikend-izlet na Cres s Damianom. To je bila odluka u zadnji tren, ali pružila se super prilika pa zašto ne - diplomski će me svakako čekati.

Gdje ćeš ove godine na odmor i što je za tebe idealan ljetni bijeg?

Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne tako da je za sada plan tjedan dana u Makarskoj te vikend-izleti. Moj idealan ljetni bijeg definitivno uključuje najam brodice, istraživanje otoka i skrivenih plaža na našoj obali te plivanje s konjima - to mi je već dugo na bucket listi.

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Hoće li u ljetnim planovima biti i zajedničkih putovanja s dečkom?

Brojimo sitno do godišnjeg pa ćemo zajedno u Makarsku. Dogovaramo se za putovanje van Hrvatske, ali još pregovaramo oko destinacije i nekih detalja.

Kako izgleda vaš savršeni zajednički odmor?

Za nas je savršeni odmor onaj na kojem nema kuhanja. Šalu na stranu, na odmoru imamo lagan tempo, nigdje ne žurimo i sve radimo po osjećaju - od istraživanja grada do koktela na plaži. Za savršenstvo samo nedostaje brodić koji nas vozi u zalazak.

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Više voliš aktivan odmor ili dane kada se samo "ništa ne radi" na plaži?

Volim svoj mir, čitanje dobre knjige u hladu i sunčanje na plaži, ali mi to nakon par sati dosadi. Preferiram imati i neke dodatne aktivnosti poput istraživanja novog mjesta, laganog planinarenja ili slično.

Imaš li neko posebno mjesto na koje se uvijek rado vraćaš ljeti?