Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o djetinjstvu: 'Odrasla sam u obitelji koja si nije mogla priuštiti odlazak na more svake godine'

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto dočekuje u posebnom raspoloženju – između diplomskog rada i posljednjih studentskih sloboda. Iako je čeka radno i poprilično organizirano ljeto, svaku priliku koristi za bijeg na more i male spontane izlete. U razgovoru za RTL.hr otkriva kako izgleda njezin balans između obaveza i uživanja, gdje planira putovati, ali i koje joj mjesto nosi najljepše uspomene iz djetinjstva.
Ljeto je i službeno krenulo – kako ga provodiš ove godine, više uz more ili u gradu?
Ovo mi je posljednje studentsko ljeto pa bih rado provela što više vremena na moru, ali realnost je takva da moram raditi i prvo napisati diplomski... Ipak, koristim svaku priliku da se zaletim na more s frendicama.
Imaš li već isplaniran ljetni odmor ili si više tip koji odluke donosi u zadnji tren?
Nisam tip koji donosi odluke u zadnji tren, dosta sam realistična oko troškova pa želim unaprijed sve isplanirati, ali volim i spontane avanture. Upravo pakiram torbu za neplanirani vikend-izlet na Cres s Damianom. To je bila odluka u zadnji tren, ali pružila se super prilika pa zašto ne - diplomski će me svakako čekati.
Gdje ćeš ove godine na odmor i što je za tebe idealan ljetni bijeg?
Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne tako da je za sada plan tjedan dana u Makarskoj te vikend-izleti. Moj idealan ljetni bijeg definitivno uključuje najam brodice, istraživanje otoka i skrivenih plaža na našoj obali te plivanje s konjima - to mi je već dugo na bucket listi.
Hoće li u ljetnim planovima biti i zajedničkih putovanja s dečkom?
Brojimo sitno do godišnjeg pa ćemo zajedno u Makarsku. Dogovaramo se za putovanje van Hrvatske, ali još pregovaramo oko destinacije i nekih detalja.
Kako izgleda vaš savršeni zajednički odmor?
Za nas je savršeni odmor onaj na kojem nema kuhanja. Šalu na stranu, na odmoru imamo lagan tempo, nigdje ne žurimo i sve radimo po osjećaju - od istraživanja grada do koktela na plaži. Za savršenstvo samo nedostaje brodić koji nas vozi u zalazak.
Više voliš aktivan odmor ili dane kada se samo "ništa ne radi" na plaži?
Volim svoj mir, čitanje dobre knjige u hladu i sunčanje na plaži, ali mi to nakon par sati dosadi. Preferiram imati i neke dodatne aktivnosti poput istraživanja novog mjesta, laganog planinarenja ili slično.
Imaš li neko posebno mjesto na koje se uvijek rado vraćaš ljeti?
Moje posebno mjesto zapravo uopće nema veze s morem. Ne pričam često o tome, ali odrasla sam u obitelji koja si nije mogla priuštiti puno toga, uključujući odlazak na more svake godine. Srećom, imam baku koja živi u blizini rijeke Kupe pa bi braća i ja tamo provodili dio ljeta. U Kupi sam naučila plivati i uz nju vežem najljepša sjećanja iz djetinjstva. Svježa limunada i palačinke nakon cjelodnevnog kupanja, prva ljubav i još mnoštvo toga.