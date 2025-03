Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o majčinoj podršci: 'Drago joj je da sam izašla iz svoje zone ugode'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger za RTL.hr je otkrila što njezina mama i prijatelji kažu na njezino sudjelovanje u showu.

Što mama kaže na sudjelovanje?

Mama je oduševljena, stalno mi šalje poruke da me gleda, kako mi se smije. Baš mi je poslala poruku da sam hrabra jer sam preživjela sve za 50 života. Podržava me i jako joj je drago što sam izašla van svoje zone ugode i što sam mogla doživjeti putovanje avionom i odlazak u Grčku. Njoj je bilo najbitnije to da sam negdje otputovala. Uglavnom, ima samo riječi podrške, zadovoljna je što sam bila ista kao u stvarnom životu. Ako me mama podržava i ako ona to može gledati – ja sam zadovoljna.