Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o Šimi: 'Ne mogu utjecati na svoje osjećaje...'

Šime te na ceremoniji nije niti pozdravio, je li te to povrijedilo i promijenilo mišljenje o njemu?

Povrijedilo me to što me Šime nije došao niti pozdraviti. Znam da mora upoznati i druge djevojke, ali mislila sam da počinjemo graditi neki odnos pa me njegovo ponašanje potaknulo da se zapitam o iskrenosti njegovih namjera.

Što misliš, igra li neku igru ili je jednostavno bio previše zaokupljen drugima pa zaboravio na tebe?

Nakon ove večeri nisam sigurna igra li Šime neku igru i je li me poljubio samo zato što je Miloš pokazao interes prema meni.