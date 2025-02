Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila: 'Ne obazirem se na ljubomorne komentare'

Kandidatkinja 'Gospodin Savršeni' Ana je na prvi pogled očarala Šimu, a dala mu je i tajanstveni papirić. Tako je upravo ona dobila bijelu ružu od njega, a sada je za RTL.hr otkrila više o samom događaju, ali i reakcijama djevojaka na cijelu situaciju.

Koji ti je bio prvi dojam prilikom ulaska u vilu, a kakav ti je dojam Šime ostavio?

Dolazak pred vilu bio je trenutak u kojem sam shvatila da je sve što se događa stvarnost, da me čeka misteriozni 'Gospodin Savršeni'. Šime me već na prvi pogled osvojio svojim osmijehom i pozitivnom energijom, a prekrasna vila do koje me dopratio bila je samo plus.

Što misliš koja je bila simbolika leptira u tvojoj haljini?

Rekla bih da je leptir u mojoj haljini bio znak da me čeka romantična avantura. Leptir je bio dodatna potvrda da je moj dolazak na Rodos bio dobra odluka.