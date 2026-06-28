Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne'

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto dočekuje u posebnom raspoloženju – između diplomskog rada i posljednjih studentskih sloboda. Iako je čeka radno i poprilično organizirano ljeto, svaku priliku koristi za bijeg na more i male spontane izlete. U razgovoru za RTL.hr otkriva kako izgleda njezin balans između obaveza i uživanja, gdje planira putovati, ali i koje joj mjesto nosi najljepše uspomene iz djetinjstva.

"Ovo mi je posljednje studentsko ljeto pa bih rado provela što više vremena na moru, ali realnost je takva da moram raditi i prvo napisati diplomski... Ipak, koristim svaku priliku da se zaletim na more s frendicama", kazala je Ana.