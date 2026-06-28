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Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' imat će zanimljivo i ispunjeno ljeto

RTL.hr
28.06.2026 09:00

Ana Kolinger iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto dočekuje u posebnom raspoloženju – između diplomskog rada i posljednjih studentskih sloboda. Iako je čeka radno i poprilično organizirano ljeto, svaku priliku koristi za bijeg na more i male spontane izlete. U razgovoru za RTL.hr otkriva kako izgleda njezin balans između obaveza i uživanja, gdje planira putovati, ali i koje joj mjesto nosi najljepše uspomene iz djetinjstva.

"Ovo mi je posljednje studentsko ljeto pa bih rado provela što više vremena na moru, ali realnost je takva da moram raditi i prvo napisati diplomski... Ipak, koristim svaku priliku da se zaletim na more s frendicama", kazala je Ana.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ana je otkrila i da je unaprijed isplanirala godišnji odmor. "Nisam tip koji donosi odluke u zadnji tren, dosta sam realistična oko troškova pa želim unaprijed sve isplanirati, ali volim i spontane avanture. Upravo pakiram torbu za neplanirani vikend-izlet na Cres s Damianom. To je bila odluka u zadnji tren, ali pružila se super prilika pa zašto ne - diplomski će me svakako čekati", poručila je.

"Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne tako da je za sada plan tjedan dana u Makarskoj te vikend-izleti. Moj idealan ljetni bijeg definitivno uključuje najam brodice, istraživanje otoka i skrivenih plaža na našoj obali te plivanje s konjima - to mi je već dugo na bucket listi", dodala je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Godišnji će, naravno, provesti s dečkom. "Brojimo sitno do godišnjeg pa ćemo zajedno u Makarsku. Dogovaramo se za putovanje van Hrvatske, ali još pregovaramo oko destinacije i nekih detalja", poručila je.

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