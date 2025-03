Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Trebala sam stati na kočnicu - previše sam se dala u sve'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger za RTL.hr je otkrila što bi promijenila u showu i kako to da su joj se svidjeli i Miloš i Šime.

Što si naučila o sebi kroz 'show' i što bi drugačije napravila?

Puno bih manje slušala druge ljude i više bih vjerovala sebi i svojoj intuiciji. Što se konkretno tiče Šime i Miloša, mislim da sam trebala malo stati na kočnicu, previše sam se dala u to. U kratkom sam roku stvorila neku svoju sliku o njima, koja je možda bila drugačija nego što je to u realnosti. To često radim i u privatnom životu, sad sam to osvijestila i radim na tome da malo bolje razmišljam u takvim situacijama.