Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Vraćam se u Ameriku iduće godine. U New Yorku se dečko zaljubio u mene'

Ana je za RTL.hr otkrila zanimljive detalje sa svog putovanja u SAD

icon-close

Ana iz 'Gospodina Savršenog' provela je ljeto u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu programa Work and Travel, a svoje iskustvo sada je podijelila za RTL.hr. Tijekom boravka redovito je pratiteljima na društvenim mrežama otkrivala zanimljive detalje iz svakodnevice, no povratak kući donio joj je posebne emocije. "Jučer sam se vratila iz SAD-a. Trenutačno imam gorko-sladak osjećaj što sam se vratila. Tamo je sve drugačije, od kulture do ljudi. Falit će mi taj dinamičan 'hustle life.' Ima jako puno prilika i poslova", priznala je Ana.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Kako sama otkriva, ovo putovanje za nju nije bilo posljednje jer već planira povratak preko oceana. "Vraćam se iduće ljeto u SAD. Dobila sam ponudu za posao, radi se o istom poslu i idem iduće godine u šestom mjesecu", poručila je. Poseban dojam na nju ostavio je boravak u New Yorku, gdje je doživjela niz neobičnih, ali i nezaboravnih situacija. "Najbolji dio putovanja mi je definitivno bio New York. Tamo sam bila samo dva dana, a dogodile su mi se najluđe stvari. Odlučila sam tamo otići na piercing i tattoo artist se zaljubio u mene na prvi pogled pa smo izašli na piće. No, dan nakon ja nisam više htjela izaći s njim pa je on zvao sve moje prijatelje. Tako da smo svi onda išli kod njega na besplatne tetovaže", prisjetila se Ana kroz smijeh.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Osim planova za nova putovanja, pred njom su i akademske i poslovne obveze. "Sad su mi u planovi neke suradnje i definitivno moram završiti faks", naglasila je. No, iskreno priznaje da joj ovo ljeto nije uvijek bilo lako. "U jednom trenutku mi je bilo jako teško. Tu su mi dosta pomogli prijatelji iz Hrvatske. Mogu reći da sam ponosna na sebe jer sam sama prošla kroz tu životnu krizu", zaključuje Ana. Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.