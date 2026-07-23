Ana iz 'Gospodina Savršenog' zaljubljena do ušiju: Pogledajte kako uživa s dečkom na moru

Ana je sa svojim dečkom pobjegla na dalmatinsku obalu, točnije u Makarsku, no čak ni nepredvidive ljetne vremenske prilike nisu im mogle pokvariti romantično raspoloženje.

Na svom Instagram profilu Ana je podijelila seriju trenutaka koji savršeno prikazuju njihovu opuštenu i spontanu ljetnu avanturu. Iako su planirali klasični piknik na otvorenom, planove im je nakratko pomrsio pljusak - no to ih uopće nije izbacilo iz takta.

"Krenuli na piknik, počela kiša, imali alternativan dejt u autu i na kraju stigli uživati u zalasku", napisala je Ana u opisu objave uz prigodne hashtagove o odmoru i ljetnim radostima.