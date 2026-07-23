Ana iz 'Gospodina Savršenog' zaljubljena do ušiju: Pogledajte kako uživa s dečkom na moru

Ana je sa svojim dečkom pobjegla na dalmatinsku obalu, točnije u Makarsku, no čak ni nepredvidive ljetne vremenske prilike nisu im mogle pokvariti romantično raspoloženje.
Piknik u automobilu zbog iznenadne kiše
Na svom Instagram profilu Ana je podijelila seriju trenutaka koji savršeno prikazuju njihovu opuštenu i spontanu ljetnu avanturu. Iako su planirali klasični piknik na otvorenom, planove im je nakratko pomrsio pljusak - no to ih uopće nije izbacilo iz takta.
"Krenuli na piknik, počela kiša, imali alternativan dejt u autu i na kraju stigli uživati u zalasku", napisala je Ana u opisu objave uz prigodne hashtagove o odmoru i ljetnim radostima.
Čitanje na plaži i filmski poljubac na zalasku sunca
Čim su se oblaci razišli, zaljubljeni par vratio se morskim radostima. Ana je pokazala kako opušteno provodi poslijepodne hvatajući preplanuli ten na ručniku, sa šeširom na glavi i knjigom u rukama, dok je kulisa oko nje bila čista morska idila.
Kruna cijelog neplaniranog dana bio je čarobni zalazak sunca na šljunčanoj plaži. Ana je objavila fotografiju njihove siluete u strastvenom zagrljaju i poljupcu dok se sunce spuštalo prema horizontu, uz taktove poznatog hita "Young Folks". Ovim romantičnim kadrovima bivša reality zvijezda još je jednom potvrdila da uz svog dečka proživljava svoje najljepše ljeto!