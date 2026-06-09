Anastasia i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' isfurale identičnu haljinu. Obje su u njoj pokazale zanosno tijelo

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je na ovogodišnjem Story Hall of Fameu zablistala u upečatljivoj ljubičastoj verziji elegantne haljine, dok se Kaja za istu kreaciju odlučila u zelenoj boji na nedavnom vjenčanju kojem je prisustvovala u društvu Karla. Iako su odabrale različite nijanse, riječ je o identičnom modelu koji je obje istaknuo u glamuroznom izdanju te još jednom pokazao da dijele sličan modni ukus.