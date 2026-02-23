Anastasia i Maria se vratile u vilu bez Ive i Ane! Djevojke u šoku: 'Zaprepastila sam se'

Kad su se napokon vrata otvorila i kad su Anastasia i Maria ušle same, svima je postalo jasno da se dogodilo ono čega su se pribojavale. "Ja kad sam vidjela Mariju i Anastasiju da su same ušle, meni je sve bilo jasno. Odmah sam znala o čemu je riječ", priznala je Soraya , dok je Smiljana kratko opisala opći osjećaj: "Iskreno, zaprepastila sam se i bilo mi je žao. Šok." Naime, Ana i Iva napustile su show i neće se vratiti u vilu.

Anastasija je preostalim djevojkama prepričala dramu koja se odvila daleko od vile. Prema njezinim riječima, Iva je loše prihvatila situaciju i prije samog raspleta. "Nama se zapravo desila mala drama. Iva baš nije prihvatila dobro situaciju. Ona je sama osjetila da se nešto loše dešava i jednostavno se u jednom trenu digla sa stola", ispričala je, dodavši da se nakon razgovora nasamo, Karlo vratio i rekao joj da se sama vraća u vilu.

Ova vijest izazvala je podijeljene reakcije. Dok su neke djevojke bile iskreno tužne zbog odlaska prijateljice, druge nisu skrivale zadovoljstvo. "Iskreno da kažem, ja nisam tužna jer je Iva ispala. Ja sam sretna jer je nema. "Nema šanse da plačem, ja ću plakati od sreće", izjavila je Nuša.

Maria je predala Maji pismo koje joj Ana poslala, a Maja ga je u suzama primila. "Ovo me slomilo", kazala je.

