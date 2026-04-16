Anastasia i Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napokon se vidjele nakon pola godine: Jesu li prijateljice?

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne intrige, no nijedna priča nije zaokupila pažnju gledatelja kao turbulentan odnos Slovenke Nuše i Zadranke Anastasije. Njihov put od suparnica do nerazdvojnih prijateljica, ispunjen svađama, suzama i pomirenjima, postao je središnja drama sezone, postavljajući vječno pitanje - može li prijateljstvo preživjeti borbu za istog muškarca.

Savez koji je iznenadio sve

Iako je njihov odnos u vili počeo s dozom nepovjerenja, Nuša i Anastasia ubrzo su postale nerazdvojne. U intenzivnom okruženju punom natjecanja, pronašle su oslonac jedna u drugoj, provodeći većinu vremena zajedno. Njihova bliskost bila je toliko snažna da su obje u početku svjesno pokušavale staviti prijateljstvo ispred potencijalne ljubavi. "Ja sam oduvijek bila takva da ću u grupi ljudi naći jednog i biti samo s njim. To sam napravila prvog dana kad sam upoznala Anastasiju", objasnila je Nuša, dodavši kako je u njoj pronašla svoju pobjedu, neovisno o ishodu showa.

Prijateljski kodeks na najvećoj kušnji

Idila nije dugo trajala. Interes za iste neženje, Karla i Petra, doveo je do prvih ozbiljnih pukotina u njihovom odnosu. Tenzije su kulminirale tijekom "Barbie cocktail partyja" kada je Anastasia prigovorila Nuši zbog koketiranja s oba muškarca, što je dovelo do žestoke svađe. Anastasia je kasnije priznala kako u jednom trenutku nije bila sigurna hoće li se njihovo prijateljstvo moći spasiti nakon svih trzavica. Ipak, istaknula je da svađe često mogu biti i dokaz da je objema stalo. Iako su kamere zabilježile mnogo, Anastasia tvrdi da su neke od najtežih situacija i komentara koji su je povrijedili došli izvan vidokruga gledatelja, što je dodatno kompliciralo njihov odnos.

Nušino priznanje: 'Petar je mogao biti moj muž'

Nedugo nakon završetka showa, Nuša je u gostovanju u "Savršenom podcastu" otkrila pravu istinu o svojim osjećajima, a njezino priznanje bacilo je novo svjetlo na cijelu situaciju. Priznala je da je njezin stvarni favorit od početka bio Petar, s kojim je osjetila dublju povezanost. "Karlo bi mi mogao biti dečko za godinu, dvije, a Petar bi mogao biti moj muž", iskreno je rekla. Na putu njezinih osjećaja ispriječilo se upravo prijateljstvo s Anastasijom, koja je također gajila simpatije prema Petru. "Da nije bilo Anastasije, ja bih sebi odabrala Petra", jasno je kazala Nuša i zaključila: "Radije sam odabrala Anastasiju nego Petra i nije mi žao zbog toga."

