Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' odgovorili na glasine: 'Kako smo preživjeli sve komentare da je ovo samo PR'

Otkako su nakon kratkog prekida ponovno zajedno, Anastasia Kaleb i Petar Rašić ne prestaju dijeliti zajedničke trenutke na društvenim mrežama

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Romantične fotografije, poljupci, zagrljaji i zajednička putovanja uvjerili su mnoge da je njihova ljubav jača nego ikad, no dio pratitelja i dalje tvrdi da je riječ samo o dobro osmišljenom PR-u. Upravo na takve komentare sada su odlučili odgovoriti - i to na duhovit način.

Nasljedili popularan trend

Anastasia je objavila video snimljen prema viralnom TikTok trendu u kojem ljudi glume da sudjeluju u Netflixovu dokumentarcu. Na ekranu stoji natpis: "POV: us practicing for the Netflix documentary on how we survived all the it's just PR' comments." U prijevodu: "POV: Vježbamo za Netflixov dokumentarac o tome kako smo preživjeli sve komentare da je ovo samo PR."

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Jasna poruka pratiteljima

Video je mnoge nasmijao jer su upravo komentari da je njihova veza "samo PR" posljednjih mjeseci često pratili gotovo svaku njihovu objavu. Nakon prekida koji je punio medijske stupce i iznenadnog pomirenja, Anastasia i Petar ponovno su vrlo aktivni na društvenim mrežama, gdje gotovo svakodnevno dijele zajedničke fotografije i videozapise. Umjesto ozbiljnog demantija, odlučili su odgovoriti humorom te pokazati da ih takvi komentari više ne pogađaju.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: TikTok