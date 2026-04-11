Gospodin Savršeni

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' otkrili za RTL.hr u kojem trenutku su shvatili da su srodne duše

Anastasia i Petar par su pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
11.04.2026 08:00

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' završila je u najboljem mogućem svijetlu. I Karlo i Petar pronašli su svoje srodne duše. Petar je na kraju odabrao Anastasiju, djevojku koja nije otpočetka bila za njega, ali je vrlo brzo shvatila kako se ljubavi treba prepustiti. Zanimalo nas je u kojem su trenutku oboje shvatili kako su jedno za drugo.

"Ono što je presudilo meni jesu ti prvi trenuci s Anastasijom. Mislim da sam ja već poslije ključa slutio da će ona biti ta s obzirom na to da je za tako kratko vrijeme probudila u meni nešto što nisam dugo osjetio. Kasnije sam imao priliku bolje je upoznati i bio sam oduševljen koliko je predivna djevojka - ne samo izvana nego i iznutra", rekao je Petar.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia se također složila.

"Svaki detalj je bio važan za naš odnos. Sitnice su mi puno značile - pogledi na cocktail partyju, kao i osjećaj mira koji imam kad sam uz njega. Ako bih morala izdvojiti prekretnicu, to je definitivno bio trenutak kada sam dobila ključ. Vrijeme koje smo proveli bez kamera, upoznavanje bez filtera - to je imalo veliku ulogu u mojoj odluci", rekla je. 

Nakon ključa Anastasia je prespavala kod Petra i njihov se odnos počeo naglo razvijati u ljubavnom smjeru.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

gospodin savršeni 2026 anastasia gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno o Kaji: '218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi'

Slomljena srca u finalu 'Gospodina Savršenog': Helena i Monika objavile zajedničku fotku

Gledatelji oduševljeni Anastasijom i Petrom iz 'Gospodina Savršenog': 'Ljubav je pobijedila!'

Monika o iskustvu u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me naučilo koliko sam snažna i sto posto autentična'

Od prvog pogleda do posljednje ruže: Ljubav Karla i Kaje osvojila je srca mnogih

Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom