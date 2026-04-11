Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' otkrili za RTL.hr u kojem trenutku su shvatili da su srodne duše

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' završila je u najboljem mogućem svijetlu. I Karlo i Petar pronašli su svoje srodne duše. Petar je na kraju odabrao Anastasiju, djevojku koja nije otpočetka bila za njega, ali je vrlo brzo shvatila kako se ljubavi treba prepustiti. Zanimalo nas je u kojem su trenutku oboje shvatili kako su jedno za drugo.
"Ono što je presudilo meni jesu ti prvi trenuci s Anastasijom. Mislim da sam ja već poslije ključa slutio da će ona biti ta s obzirom na to da je za tako kratko vrijeme probudila u meni nešto što nisam dugo osjetio. Kasnije sam imao priliku bolje je upoznati i bio sam oduševljen koliko je predivna djevojka - ne samo izvana nego i iznutra", rekao je Petar.
Anastasia se također složila.
"Svaki detalj je bio važan za naš odnos. Sitnice su mi puno značile - pogledi na cocktail partyju, kao i osjećaj mira koji imam kad sam uz njega. Ako bih morala izdvojiti prekretnicu, to je definitivno bio trenutak kada sam dobila ključ. Vrijeme koje smo proveli bez kamera, upoznavanje bez filtera - to je imalo veliku ulogu u mojoj odluci", rekla je.
Nakon ključa Anastasia je prespavala kod Petra i njihov se odnos počeo naglo razvijati u ljubavnom smjeru.
