Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' podijelili najromantičniju galeriju dosad: Obožavatelji imaju samo jedno pitanje

Petar je na Instagramu objavio novu galeriju romantičnih fotografija koje izgledaju kao prizori iz ljubavnog filma. Zaljubljeni pogledi, zagrljaji i čarobni zalazak sunca oduševili su pratitelje, a komentari ispod objave ne prestaju stizati.

Fotografije su snimljene uz more tijekom zalaska sunca, a na njima Petar i Anastasia razmjenjuju zaljubljene poglede, grle se i poziraju u zagrljaju. Na jednoj fotografiji Anastasia nježno drži Petra za lice dok se smiješe jedno drugome, a na drugoj je Petar podiže u naručje, stvarajući kadar koji izgleda kao da je izašao iz romantičnog filma.

Anastasia je zablistala u dugoj smeđoj heklanoj haljini preko kupaćeg kostima, dok je Petar odabrao ležernu kombinaciju lanene košulje i tamnih kratkih hlača. Oboje su djelovali opušteno i sretno, a mnogi pratitelji nisu skrivali koliko ih je oduševila njihova zaljubljenost.

Fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova, a komplimenti na račun njihova izgleda i veze samo su se nizali.