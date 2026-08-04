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Gospodin Savršeni

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' podijelili najromantičniju galeriju dosad: Obožavatelji imaju samo jedno pitanje

Petar Rašić i Anastasia Kaleb ponovno su pokazali da uživaju u svakom zajedničkom trenutku

RTL.hr
04.08.2026 09:30

Petar je na Instagramu objavio novu galeriju romantičnih fotografija koje izgledaju kao prizori iz ljubavnog filma. Zaljubljeni pogledi, zagrljaji i čarobni zalazak sunca oduševili su pratitelje, a komentari ispod objave ne prestaju stizati.

Kao scena iz romantičnog filma

Fotografije su snimljene uz more tijekom zalaska sunca, a na njima Petar i Anastasia razmjenjuju zaljubljene poglede, grle se i poziraju u zagrljaju. Na jednoj fotografiji Anastasia nježno drži Petra za lice dok se smiješe jedno drugome, a na drugoj je Petar podiže u naručje, stvarajući kadar koji izgleda kao da je izašao iz romantičnog filma.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Oduševili izgledom i kemijom

Anastasia je zablistala u dugoj smeđoj heklanoj haljini preko kupaćeg kostima, dok je Petar odabrao ležernu kombinaciju lanene košulje i tamnih kratkih hlača. Oboje su djelovali opušteno i sretno, a mnogi pratitelji nisu skrivali koliko ih je oduševila njihova zaljubljenost.

Fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova, a komplimenti na račun njihova izgleda i veze samo su se nizali.

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"Kad će prsten?"

Među brojnim komentarima posebno se izdvojilo pitanje jednog pratitelja koje je brzo privuklo pozornost ostalih.

"Kad će prsten?", upitao je, a mnogi su se složili da Petar i Anastasija izgledaju zaljubljenije nego ikad te da bi njihova ljubavna priča mogla dobiti još jedno lijepo poglavlje.

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