Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' su nerazdvojni: Podijelili novu fotku

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' uživaju u zajedničkom društvu

RTL.hr
17.04.2026 09:19

Peta sezona popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" završila je emotivnim finalom u kojem je Petar svoje srce i posljednju ružu poklonio Anastasiji. Njihova priča, koja je od samog početka bila ispunjena iskrama, nastavila se i nakon što su se kamere ugasile, a mnogi se pitaju je li romansa izdržala test stvarnog života. Odgovor je da - i to uspješnije no što su mnogi očekivali, a sve o tome otkrit će u 'Savršenom podcastu'.

Život nakon finala: Skrivanje i zajedništvo

Period nakon završetka snimanja bio je najveći izazov za svježi par. Mjesecima su morali skrivati svoju vezu od javnosti, što je, kako kažu, bilo intenzivno, ali ih je i dodatno povezalo.

"Najintenzivniji period bio je odmah nakon snimanja - od skrivanja osjećaja u showu do skrivanja od javnosti. Živjeli smo zajedno, ali nismo mogli slobodno provoditi vrijeme vani. Unatoč tome, jako smo dobro funkcionirali", otkrila je Anastasia. Upravo to vrijeme daleko od očiju javnosti dalo im je priliku da se upoznaju bez pritiska i potvrde osjećaje koje su gajili jedno prema drugome.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Veza koja je pobijedila udaljenost

U posljednje vrijeme često objavljuju zajedničke fotografije, a svi se pitaju: Žive li Anastasia i Petar zajedno?

Petar je istaknuo kako se veza razvija prirodno i spontano, a Anastasijina brižnost i iskrenost samo su potvrdile ono što je osjećao tijekom showa. Oboje se slažu da se savršeno nadopunjuju, stvarajući idealan balans između emocija i razuma.

