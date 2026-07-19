Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' su se pomirili? Vratili zajedničke fotografije na Instagramu

Par iz popularnog showa i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a nova situacija dodatno je potaknula pitanja o njihovu odnosu. Naime, pratitelji su primijetili kako su Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) ponovno vratili zajedničke fotografije na svoje društvene mreže, nakon što su ih ranije uklonili.

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Bivši kandidati showa 'Gospodin Savršeni' tako su ponovno izazvali brojne reakcije među obožavateljima. Iako su nedavno izbrisali zajedničke uspomene i time potvrdili kraj svoje veze, povratak fotografija mnogi su protumačili kao mogući znak da se između njih nešto promijenilo.

Nije trebalo dugo da krenu nagađanja – jesu li Anastasia i Petar odlučili zakopati nesuglasice i svojoj ljubavi dati novu priliku?