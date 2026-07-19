Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' su se pomirili? Vratili zajedničke fotografije na Instagramu

Par iz popularnog showa i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a nova situacija dodatno je potaknula pitanja o njihovu odnosu. Naime, pratitelji su primijetili kako su Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) ponovno vratili zajedničke fotografije na svoje društvene mreže, nakon što su ih ranije uklonili.
Bivši kandidati showa 'Gospodin Savršeni' tako su ponovno izazvali brojne reakcije među obožavateljima. Iako su nedavno izbrisali zajedničke uspomene i time potvrdili kraj svoje veze, povratak fotografija mnogi su protumačili kao mogući znak da se između njih nešto promijenilo.
Nije trebalo dugo da krenu nagađanja – jesu li Anastasia i Petar odlučili zakopati nesuglasice i svojoj ljubavi dati novu priliku?
Podsjetimo, Anastasia je nedavno potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj. Tada je istaknula kako zbog poštovanja prema njihovom odnosu neće otkrivati detalje prekida.
"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", rekla je tada za Net.hr.