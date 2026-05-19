Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' zajedno prošetali crvenim tepihom: Svi pogledi bili su uprti u njih

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla 'Cabaret'
Crvenim tepihom prošetali su i Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog'. Petar je prošetao u crnom odjelu, a Anastasia je pokazala zavidnu figuru u dugačkoj, elegantnoj ljubičastoj haljini s otvorom na trbuhu.
Podsjetimo, Gospodin Savršeni Petar je u velikom finalu posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a njihova ljubav traje i danas. Par se nakon showa preselio u Zagreb gdje sada zajedno žive.
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