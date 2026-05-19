Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' zajedno prošetali crvenim tepihom: Svi pogledi bili su uprti u njih

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla 'Cabaret'

Crvenim tepihom prošetali su i Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog'. Petar je prošetao u crnom odjelu, a Anastasia je pokazala zavidnu figuru u dugačkoj, elegantnoj ljubičastoj haljini s otvorom na trbuhu.