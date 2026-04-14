Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Anastasia i Petar nakon 'Gospodina Savršenog' žive svoju priču: Daleko od kamera, bliže nego ikad

Umjesto drame i reflektora, Anastasia i Petar odabrali su mir, svakodnevicu i ljubav

RTL.hr
14.04.2026 14:00

Nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni', mnogi su se pitali što se zapravo događa iza kamera, tko je ostao zajedno, a tko je nastavio dalje. Dok su se neki odnosi ugasili čim su se svjetla reflektora ugasila, čini se da su Anastasia i Petar odlučili graditi nešto potpuno drugačije, tiho, stabilno i daleko od drame.

Na društvenim mrežama osvanula je njihova zajednička fotografija koja je odmah privukla pažnju pratitelja. Bez velikih riječi i samo spontani trenutak iz svakodnevice koji govori više od tisuću izjava.

Ljubav bez pritiska

Za razliku od dinamike kakvu smo gledali u showu, njihov odnos danas djeluje opušteno i prirodno. Nema natjecanja, nema napetosti, samo dvoje ljudi koji su odlučili upoznati se izvan televizijskog formata.

Upravo ta promjena okruženja čini razliku. Daleko od kamera, Anastasia i Petar imaju priliku graditi odnos bez vanjskog pritiska, bez očekivanja publike i bez potrebe da išta dokazuju.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Svakodnevica koja spaja

Njihova zajednička fotografija otkriva jednostavne, ali važne trenutke, zajedničke izlaske, opuštene trenutke i ono najvažnije, osjećaj bliskosti.

Dok su u showu emocije često bile pojačane okolnostima, stvarni život donosi drugačiji ritam. Upravo u tom ritmu, čini se, Anastasia i Petar pronalaze ono što im odgovara.

Novo poglavlje

Iako ne otkrivaju previše detalja, jasno je da između njih postoji nešto što žele njegovati daleko od očiju javnosti. Njihova priča možda nije najglasnija, ali upravo zato djeluje najiskrenije.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

