Anastasia i Petar o životu nakon 'Gospodina Savršenog': 'Mislila sam da ću dobiti osudu, a Hrvatska nas je zavoljela'

icon-close

Anastasia i Petar, par koji je osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", gostovali su u "Savršenom podcastu" gdje su po prvi put otvoreno progovorili o životu nakon što su se kamere ugasile. Otkrili su kako su se nosili sa skrivanjem veze, kakve planove imaju za budućnost te kako su reagirali na neočekivanu i golemu podršku javnosti koja ih je, priznaju, potpuno iznenadila.

Neočekivana podrška i život pod povećalom javnosti

Iako je njihova ljubavna priča pred kamerama djelovala bajkovito, Anastasia je priznala kako je strahovala od reakcija gledatelja. Uvjerena da će se naći na meti kritika, pripremala se na negativne komentare, no dočekalo ju je nešto sasvim suprotno. "U tom trenutku, dok je show trajao, ja sam mislila da ću dobiti veliku osudu. Pripremila sam se na to i od cura i od javnosti", ispričala je iskreno. "Na kraju, mislim da su ljudi stvarno vidjeli da je to iskreno."

icon-expand Anita Martinović te Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

Par je ostao zatečen valom pozitivnih reakcija i poruka koje su im svakodnevno pristizale. "Imamo jako veliku podršku. Jako puno ljudi piše na Instagramu i javlja se. Ponekad u nekom trenutku pročitaš neku poruku koja te stvarno onako takne. Baš sam zahvalna", rekla je Anastasia, a Petar se nadovezao: "Ljudi imaju jako lijepe poruke i to nama dosta znači. Iako ne stignemo svima odgovoriti, jako je lijepo vidjeti tako nešto." Voditeljica Anita Martinović u šali ih je nazvala "balkanskim Bradom i Angelinom", na što su se oboje skromno nasmijali, priznajući kako još uvijek nisu u potpunosti svjesni popularnosti koju su stekli.

Korak po korak: zajednički život i planovi za budućnost

Nakon mjeseci skrivanja i života u "balonu", kako su nazvali period izolacije, par je napokon dočekao zajedničku svakodnevicu. Otkrili su kako je razdvojenost bila gotovo nepodnošljiva. "Mislim da je najduže što smo bili razdvojeni tri tjedna, i to nam je djelovalo kao tri godine", kazala je Anastasija. Petar je dodao kako su brzo shvatili da ne mogu jedno bez drugog, pa je nakon samo pet dana razdvojenosti iz Kragujevca doputovao kod nje u Zadar. Nakon toga su proveli mjesec i pol dana u zajedničkom stanu u Zagrebu, gdje i danas borave.

Na pitanje hoće li Petar, po uzoru na mnoge, postati "Dalmatinac", par je ostao zagonetan. "Vidjet ćemo. Sve će nekako prirodno ići, kako nas put odvede", složili su se, ističući kako ne žele ništa forsirati. "Sada je tek početak. Sad je sve javno, pa ćemo vidjeti što nam se sve bude pružilo. Idemo korak po korak." Iako su sada javne osobe, ne opterećuju se planovima vezanim uz medijsku eksponiranost. "Ako budemo nešto radili, želimo da bude dobro i kvalitetno. Ne želimo ubrzati stvari", objasnio je Petar njihov zajednički stav.

A što je s prstenom?

Neizbježno pitanje o zarukama izazvalo je osmijehe na njihovim licima. Iako su priznali da je njihova veza intenzivna i da im je predivno, složili su se da je za takav korak još prerano. "To je prerano da pričamo o tome. Jako nam je lijepo i sviđa nam se smjer u kojem sve ovo ide. To je nešto jako privatno i pustit ćemo da ide svojim tokom", rekao je Petar. Anastasia je kroz smijeh dodala: "Isto kao što su gledatelji trebali čekati kraj showa, tako ćete i sad trebati čekati."

