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Gospodin Savršeni

Anastasia i Petar uživaju daleko od znatiželjnih pogleda: Njihovi plesni pokreti otkrili koliko su zaljubljeni

Nakon brojnih ljetnih avantura, par je pokazao kako izgleda njihovo opušteno vrijeme nasamo

RTL.hr
10.08.2026 08:00

Anastasia i Petar ponovno su pokazali koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a ovog puta svojim su pratiteljima dali zaviriti u njihovu privatnu svakodnevicu. 

Uživaju u svom malom svijetu

Anastasia je na Instagramu objavila simpatičan video iz stana u kojem je s Petrom pokazala njihovu razigranu stranu. U opuštenoj atmosferi izmjenjivali su nježne zagrljaje, osmijehe i spontane pokrete, a čini se da im društvo jedno drugoga sasvim dovoljno.

U jednom trenutku Anastasia mu prilazi, grli ga oko vrata i veselo pozira uz njega, dok je Petar grli oko struka. Njihova spontanost teško se može ne primijetiti, baš kao i koliko su opušteni kada su zajedno.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od mora do zajedničkih trenutaka kod kuće

Iako su posljednjih dana dijelili brojne prizore s Jadrana, od vožnje brodom i kupanja do romantičnih trenutaka uz more, sada su pokazali i jednu sasvim drugačiju stranu svoje veze.

Bez spektakularnih kulisa i ljetnih pejzaža, u središtu su samo njih dvoje. A upravo takvi svakodnevni trenuci često najbolje pokažu koliko je odnos postao blizak.

Petar i Anastasia, Savršeni podcast
Petar i Anastasia, Savršeni podcast FOTO: RTL

Osmijesi i nježnost govore dovoljno

Anastasia i Petar u videu djeluju potpuno zaigrano, a njihov odnos obilježavaju nježnost i fizička bliskost. Od zagrljaja do spontanog plesa, jasno je da se u međusobnom društvu dobro zabavljaju.

Nakon svega što su prošli pred kamerama Gospodina Savršenog', čini se da danas bez problema uživaju u vlastitom ritmu – bilo na moru, bilo u četiri zida svog doma.

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