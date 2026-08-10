Anastasia i Petar uživaju daleko od znatiželjnih pogleda: Njihovi plesni pokreti otkrili koliko su zaljubljeni

Nakon brojnih ljetnih avantura, par je pokazao kako izgleda njihovo opušteno vrijeme nasamo

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Anastasia i Petar ponovno su pokazali koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a ovog puta svojim su pratiteljima dali zaviriti u njihovu privatnu svakodnevicu.

Uživaju u svom malom svijetu

Anastasia je na Instagramu objavila simpatičan video iz stana u kojem je s Petrom pokazala njihovu razigranu stranu. U opuštenoj atmosferi izmjenjivali su nježne zagrljaje, osmijehe i spontane pokrete, a čini se da im društvo jedno drugoga sasvim dovoljno. U jednom trenutku Anastasia mu prilazi, grli ga oko vrata i veselo pozira uz njega, dok je Petar grli oko struka. Njihova spontanost teško se može ne primijetiti, baš kao i koliko su opušteni kada su zajedno.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od mora do zajedničkih trenutaka kod kuće

Iako su posljednjih dana dijelili brojne prizore s Jadrana, od vožnje brodom i kupanja do romantičnih trenutaka uz more, sada su pokazali i jednu sasvim drugačiju stranu svoje veze. Bez spektakularnih kulisa i ljetnih pejzaža, u središtu su samo njih dvoje. A upravo takvi svakodnevni trenuci često najbolje pokažu koliko je odnos postao blizak.

icon-expand Petar i Anastasia, Savršeni podcast FOTO: RTL

Osmijesi i nježnost govore dovoljno