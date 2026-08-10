Anastasia i Petar uživaju daleko od znatiželjnih pogleda: Njihovi plesni pokreti otkrili koliko su zaljubljeni

Anastasia i Petar ponovno su pokazali koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a ovog puta svojim su pratiteljima dali zaviriti u njihovu privatnu svakodnevicu.
Uživaju u svom malom svijetu
Anastasia je na Instagramu objavila simpatičan video iz stana u kojem je s Petrom pokazala njihovu razigranu stranu. U opuštenoj atmosferi izmjenjivali su nježne zagrljaje, osmijehe i spontane pokrete, a čini se da im društvo jedno drugoga sasvim dovoljno.
U jednom trenutku Anastasia mu prilazi, grli ga oko vrata i veselo pozira uz njega, dok je Petar grli oko struka. Njihova spontanost teško se može ne primijetiti, baš kao i koliko su opušteni kada su zajedno.
Od mora do zajedničkih trenutaka kod kuće
Iako su posljednjih dana dijelili brojne prizore s Jadrana, od vožnje brodom i kupanja do romantičnih trenutaka uz more, sada su pokazali i jednu sasvim drugačiju stranu svoje veze.
Bez spektakularnih kulisa i ljetnih pejzaža, u središtu su samo njih dvoje. A upravo takvi svakodnevni trenuci često najbolje pokažu koliko je odnos postao blizak.
Osmijesi i nježnost govore dovoljno
Anastasia i Petar u videu djeluju potpuno zaigrano, a njihov odnos obilježavaju nježnost i fizička bliskost. Od zagrljaja do spontanog plesa, jasno je da se u međusobnom društvu dobro zabavljaju.
Nakon svega što su prošli pred kamerama Gospodina Savršenog', čini se da danas bez problema uživaju u vlastitom ritmu – bilo na moru, bilo u četiri zida svog doma.