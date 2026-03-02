Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Anastasia i Soraya dobile ruže imuniteta! 'Nisam iznenađena i sretna sam što nekome nešto značim'

Nakon što su se djevojke u vili prepustile novim romantičnim počecima, ali i prvim trzavicama, nadolazeća ceremonija ruža unijela je opću nervozu. No, u obje vile stigla je ruža imuniteta

RTL.hr
02.03.2026 21:35

Voditelj Marko Vargek je ubrzo razjasnio situaciju. Gospodin Savršeni, čija je djevojka u suparničkom timu, ima priliku poslati ružu imuniteta i tako je zaštititi od ispadanja.

Kada je napokon došlo vrijeme za otvaranje pisma, atmosfera je dosegnula vrhunac. Ime koje je pročitano iznenadilo je mnoge. Karlova ruža imuniteta pripala je Anastasiji, koja nije skrivala olakšanje. "Krivo mi je napisao ime, ali nema veze", komentirala je kroz smijeh, no njezina stvarna reakcija otkrila je dublju priču.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Iskreno, ovo mi baš puno znači zato jer sam se malo bojala da mi ne bi Petar zamjerio što sam stalno spominjala Karla", priznala je kasnije. "Sad se baš osjećam sretno i vidim da on misli o meni. Nisam samo ja ta koja misli o njemu."

I Petar je poslao svoju ružu imuniteta koja je stigla Sorayi. "Nisam iznenađena što sam dobila ružu. Sretna sam da sam je dobila i da nekome nešto značim", kazala je Soraya.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni soraya gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' otkrio da je udomio psa, preslatkog Mileta

Maria iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Spakirala sam kofere prije ceremonije i nisam požalila što sam odbila ružu'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da je prijateljstvo s Nušom i dalje postojano: 'I nakon svega biramo jedna drugu'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala dečka! Objavila zabavni video na TikToku i otkrila tajne njihove veze

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila s kojim se djevojkama viđa nakon showa. Podijelila prekrasne fotke

Sukob na grupnom spoju! 'Ako glumiš žrtvu, sad ćeš i biti jedna'