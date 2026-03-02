Anastasia i Soraya dobile ruže imuniteta! 'Nisam iznenađena i sretna sam što nekome nešto značim'

Kada je napokon došlo vrijeme za otvaranje pisma, atmosfera je dosegnula vrhunac. Ime koje je pročitano iznenadilo je mnoge. Karlova ruža imuniteta pripala je Anastasiji , koja nije skrivala olakšanje. "Krivo mi je napisao ime, ali nema veze", komentirala je kroz smijeh, no njezina stvarna reakcija otkrila je dublju priču.

Voditelj Marko Vargek je ubrzo razjasnio situaciju. Gospodin Savršeni , čija je djevojka u suparničkom timu, ima priliku poslati ružu imuniteta i tako je zaštititi od ispadanja.

"Iskreno, ovo mi baš puno znači zato jer sam se malo bojala da mi ne bi Petar zamjerio što sam stalno spominjala Karla", priznala je kasnije. "Sad se baš osjećam sretno i vidim da on misli o meni. Nisam samo ja ta koja misli o njemu."

I Petar je poslao svoju ružu imuniteta koja je stigla Sorayi. "Nisam iznenađena što sam dobila ružu. Sretna sam da sam je dobila i da nekome nešto značim", kazala je Soraya.

