Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' bez zadrške: 'Ako netko puno obećava, a iza toga ne stoje postupci, to mi je veliki red flag'

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je dvostruku dozu romantike jer se djevojke bore za naklonost čak dvojice Savršenih – Petra i Karla. Među njima se posebno istaknula Anastasia iz Zadra, koja je pažnju gledatelja privukla jasnim stavovima o ljubavi

U show 'Gospodin Savršeni' Anastasia se prijavila jer je, kako kaže, željela pomaknuti vlastite granice i dati priliku nečemu drugačijem. "Željela sam iskusiti nešto novo i izaći iz vlastite zone komfora. Vjerujem da se ljubav može dogoditi i u nesvakidašnjim okolnostima, pogotovo kada dvoje ljudi prolazi kroz isto iskustvo koje ih povezuje na posebnoj i intenzivnijoj razini u tako kratkom vremenu", kazala je Anastasia za Net.hr. Otkrila je i je li ostala u kontaktu s nekim djevojkama iz vile i nakon snimanja. "Ostala sam u dobrim odnosima s curama s kojima sam bila bliska i tijekom showa. Drago mi je što sam imala priliku upoznati toliko različitih karaktera na jednome mjestu."

'Zaljubljive sam prirode'

Anastasia priznaje da je zaljubljive prirode te da je ljubav za nju uvijek bila važan dio života. "Zaljubljive sam prirode, oduvijek vjerujem u ljubav i njoj se nadam. Odrasla sam u obitelji gdje je ljubav temelj svega." Kod muškarca je najprije privuče fizički dojam i energija, ali ono što presudi ipak je nešto dublje. "Prvo me privuku fizički izgled i energija. Volim muškarce koji su samouvjereni, ali ne umišljeni. Ono što me zadrži je način na koji se odnosi prema ženi, njegov pogled na život te odnos koji ima prema svojoj obitelji." Kada je riječ o spojevima, vodi se vlastitim osjećajem i intuicijom. "Ne dobivam često dating savjete. Onaj kojim se ja vodim je da uvijek budem svoja. Sve ostalo ovisi o tome osjećam li se uz tu osobu sigurno i opušteno. U takvim situacijama najviše slušam sebe i svoje tijelo."

icon-expand Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

'Nisam doživjela ljubav koja je bila vrijedna slomljenog srca'

Na pitanje o slomljenom srcu odgovara iskreno. "Ne mogu reći da sam dosad doživjela ljubav za koju bih osjećala da je to to" ili da je bila vrijedna slomljenog srca. Kada je riječ o liječenju slomljenog srca, vjerujem da je ključno prvo voljeti i cijeniti sebe. Tada shvatiš da, ako je nešto završilo, nije bilo vrijedno te da te čeka nešto bolje." Savršeni spoj za nju ne uključuje spektakl, već jednostavnost i priliku za pravi razgovor. "Volim opuštenu atmosferu u kojoj imamo priliku stvarno se upoznati. Možda neka večera ili šetnja u prirodi bez pritiska, spontano i iskreno."

